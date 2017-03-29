CerModern'de “Bedri Rahmi Eyüboğlu“ sergisi

Ankara CerModern Sanat Merkezince, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, şairin şiirinden yola çıkılarak "Sevmek Güzel Meslek" adı verilen Bedri Rahmi Eyüboğlu sergisi, 7 Nisan'da Ankaralılarla buluşacak.

CerModern yetkililerinden alınan bilgiye göre, günümüze kadar gerçekleşen en kapsamlı Bedri Rahmi Eyüboğlu sergisi, Pharmactive ana sponsorluğunda düzenlenecek. Serginin yöneticiliğini Fahri Özdemir, küratörlüğünü de İbrahim Örs ve Hanefi Yeter üstleniyor.

Sergi, Yaşar Kemal'in "Anadolu'nun kedisiydi, koklamadığı yer kalmamıştı" sözleriyle tarif ettiği Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Trabzon'da başlayıp Güzel Sanatlar Akademisi, Paris ve İstanbul'a uzanan sanat serüveni boyunca ürettiği, Anadolu'yu kendine has şiirsel anlatımıyla yansıttığı her döneminden eserlerini kapsayacak.

Sergide ilk defa sanatseverlerin karşısına çıkacak bazı eserlerin yanı sıra sanatçının mektupları, fotoğrafları, özel eşyaları, farklı disiplinlerde yaptığı 200'ü aşkın eseri de yer alacak.





- Anadolu'nun moderne açılan penceresi

Fovizm ve kübizm etkisi altında ortaya çıkardığı hemen hemen her eserinde Anadolu'yu kendine özgü desenlerle yansıtan Eyüboğlu, şiirlerinde ve resimlerinde ilerici ile çok yönlü üretme tutkunluğunu halk sanatı sevgisiyle iç içe yorumladı. Eyüboğlu, bu özelliğiyle cumhuriyet döneminin en önemli çağdaş-modernist sanatçılarından biri olarak kabul gördü.

Anadolu sanatını yaptığı uzun gezilerle yerinde inceleme fırsatı bulan Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun renk ve figürlerinde açıkça gözlenen kültürel zenginlik, yaratıcılığına yön verdi.

Sanat görüşünü etkileyen "güzel olan yararlıdır" kavramıyla Bauhaus ve batı sanat akımlarına güçlü göndermeler yapan Eyüboğlu, Anadolu yazmaları ve taş baskı sanatıyla yakından ilgilendi. Eyüboğlu, geleneksel sanatı evrensel ölçeklerden geçirerek tekrar yorumladı.

7 Nisan-30 Temmuz tarihleri arasında görülebilecek sergi boyunca Bedri Rahmi Eyüboğlu hakkında birçok edebiyat söyleşisi ve şiir dinletileri de gerçekleştirilecek.

ANKARA (AA) - Türk sanatının önemli isimlerinden, ressam, şair ve yazar Bedri Rahmi Eyüpoğlu'na ilişkin en kapsamlı sergilerden "Sevmek Güzel Meslek", CerModern'de kapılarını sanatseverlere açacak.Anadolu Haber Ajansı