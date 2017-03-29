banner100


banner197
Ana SayfaKÜLTÜR SANAT

CerModern'de “Bedri Rahmi Eyüboğlu“ sergisi

29 Mart 2017 Çarşamba 13:56
Bu haber 53 kez okundu

- Ankara CerModern Sanat Merkezi, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "Sevmek Güzel Meslek" adlı Bedri Rahmi Eyüboğlu sergisini sanatseverlerin beğenisine sunacak

CerModern'de 'Bedri Rahmi Eyüboğlu' sergisi
 ANKARA (AA) - Türk sanatının önemli isimlerinden, ressam, şair ve yazar Bedri Rahmi Eyüpoğlu'na ilişkin en kapsamlı sergilerden "Sevmek Güzel Meslek", CerModern'de kapılarını sanatseverlere açacak. 
Ankara CerModern Sanat Merkezince, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, şairin şiirinden yola çıkılarak "Sevmek Güzel Meslek" adı verilen Bedri Rahmi Eyüboğlu sergisi, 7 Nisan'da Ankaralılarla buluşacak. 

CerModern yetkililerinden alınan bilgiye göre, günümüze kadar gerçekleşen en kapsamlı Bedri Rahmi Eyüboğlu sergisi, Pharmactive ana sponsorluğunda düzenlenecek. Serginin yöneticiliğini Fahri Özdemir, küratörlüğünü de İbrahim Örs ve Hanefi Yeter üstleniyor.

Sergi, Yaşar Kemal'in "Anadolu'nun kedisiydi, koklamadığı yer kalmamıştı" sözleriyle tarif ettiği Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Trabzon'da başlayıp Güzel Sanatlar Akademisi, Paris ve İstanbul'a uzanan sanat serüveni boyunca ürettiği, Anadolu'yu kendine has şiirsel anlatımıyla yansıttığı her döneminden eserlerini kapsayacak.

Sergide ilk defa sanatseverlerin karşısına çıkacak bazı eserlerin yanı sıra sanatçının mektupları, fotoğrafları, özel eşyaları, farklı disiplinlerde yaptığı 200'ü aşkın eseri de yer alacak.

- Anadolu'nun moderne açılan penceresi

Fovizm ve kübizm etkisi altında ortaya çıkardığı hemen hemen her eserinde Anadolu'yu kendine özgü desenlerle yansıtan Eyüboğlu, şiirlerinde ve resimlerinde ilerici ile çok yönlü üretme tutkunluğunu halk sanatı sevgisiyle iç içe yorumladı. Eyüboğlu, bu özelliğiyle cumhuriyet döneminin en önemli çağdaş-modernist sanatçılarından biri olarak kabul gördü.

Anadolu sanatını yaptığı uzun gezilerle yerinde inceleme fırsatı bulan Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun renk ve figürlerinde açıkça gözlenen kültürel zenginlik, yaratıcılığına yön verdi. 

Sanat görüşünü etkileyen "güzel olan yararlıdır" kavramıyla Bauhaus ve batı sanat akımlarına güçlü göndermeler yapan Eyüboğlu, Anadolu yazmaları ve taş baskı sanatıyla yakından ilgilendi. Eyüboğlu, geleneksel sanatı evrensel ölçeklerden geçirerek tekrar yorumladı. 

7 Nisan-30 Temmuz tarihleri arasında görülebilecek sergi boyunca Bedri Rahmi Eyüboğlu hakkında birçok edebiyat söyleşisi ve şiir dinletileri de gerçekleştirilecek.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.