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Yetersiz hijyen implant kaybına yol açabilir

01 Kasım 2017 Çarşamba 14:03
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Oral hijyen ve implant üstü protezlerin temizliğinin önemine vurgu yapan İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Esra Koç, yeterli bakım ve temizlik olmaması halinde implant çevresi doku iltihabı ve implantın kaybedilmesine dahi yol açabileceğine dikkat çekiyor.

Yetersiz hijyen implant kaybına yol açabilir
 İmplant tedavisi, ağız ve diş sağlığının en önemli tedavi yöntemlerinden birisi. Ömür boyu konfor sağlayacak bir yöntem olsa da, uzmanlar implant bakımı ve temizliğinin doğru ve zamanında yapılmaması halinde doku iltihabı, implant kaybı gibi istenmeyen sonuçlarla karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulunuyor. İmplant üstü protezlerin bakımının önemli bir konu olduğunu belirten İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Esra Koç, implant tedavisinde uzun dönem başarı kriterlerinden birinin oral hijyen ve implant üstü protezlerin temizliği olduğunu söylüyor.

İmplant üstü protezlerde oral hijyen ve hasta motivasyonu protetik tedavinin uzun dönem başarısında çok önemli olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Esra Koç, implantların ve implantüstü protezlerin ömrünün hem hastanın, hem de hekimin beraberce paylaştığı bir sorumluluğu gerektirdiğine işaret ediyor. Yrd. Doç. Dr. Esra Koç, implant tedavisinde hekimin sorumluğu; hastasını plak konusunda uyardıktan sonra plak eliminasyonu sağlaması, oral hijyen yöntemlerini öğretmek ve uygulamasını takip etmesi konusunda bilgilendirmesi gerekliliğine vurgu yaparken, “Kendilerine uygun oral hijyen tekniklerini öğrenmek ve uygulamak ise hastaların sorumluluğundadır. Hastalar implant tedavilerinin uzun ömürlü ve sorunsuz olması için ağız içi bakımlarını dikkatli yapmaları gerektiğini unutmamalıdır” diyor.

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERİN BAKIMI NASIL YAPILIR?
İmplant üstü protezlerin bakım ve temizliği, implantın uzun ömürlü ve başarılı bir uygulama olması için çok iyi yapılması gerektiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Esra Koç, implant üstü dişlerin bakımının doğal dişlerden farklı olmadığının altını çiziyor. Yrd. Doç. Dr. Esra Koç, “Ancak yine de ulaşması zor olan temizliği daha güç olan bölgeler bulunur. Değişik yöntemler ile bu bölgelerin temizliği yapılır” diyor.

İmplant üstü sabit ve hareketli protezlerin temizliğinde kullanılacak yöntemler hakkında bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Esra Koç, implant üstü sabit protezlerde diş fırçalamanın doğal dişlerde olduğu gibi manuel veya elektrikli diş fırçaları ile düzenli olarak günde 2-3 kez fırçalanması gerektiğini söylüyor. Yrd. Doç. Dr. Esra Koç, ara yüz fırçalarının her implant tedavisi uygulanan hastanın mutlaka kullanması gereken bir temizlik aracı olduğunu belirtiyor ve implant ile çevre diş arasında bulunan boşlukların ara yüz fırçası kullanılarak temizlenmesi gerektiğinin altını çiziyor.
Basın Bülteni
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