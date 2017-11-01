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Philips EverPlay Bluetooth Hoparlör ile kesintisiz müzik

01 Kasım 2017 Çarşamba 13:23
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Philips, müziğini gittiği her yere taşımak isteyenler için EverPlay Bluetooth Hoparlör serisini müzikseverlerin beğenisine sundu. Güçlü Bluetooth bağlantısına sahip EverPlay serisi taşınabilir hoparlörler, yüksek ses kalitesi ve güçlü bass özelliğini zarif bir tasarımla buluşturuyor. EverPlay Bluetooth Hoparlörler, dayanıklı yapılarıyla her yere ve her koşula ayak uydurabiliyor.

Philips EverPlay Bluetooth Hoparlör ile kesintisiz müzik
TÜM ÜRÜNLERDE DAHİLİ MİKROFON MEVCUT
EverPlay serisindeki tüm Bluetooth hoparlörler DuraFit kumaş kaplaması kullanıyor. Örgü deseniyle hoparlöre modern bir tarz katan bu kumaş, toza ve darbeye karşı da yüksek koruma sağlıyor. Ancak Everplay serisinin en dikkat çeken özelliklerinden biri, dayanıklı yapısının getirdiği IPX7 su geçirmezlik. Hatta Everplay serisinin üyeleri suya karşı o kadar dayanıklı ki, 30 dakika boyunca 1 metre suyun altında kalabiliyorlar. Serinin tüm hoparlörlerinde ortak olan bir diğer kullanışlı özellik ise hem şarj için hem de taşıma askısı olarak kullanılabilen portatif USB şarj kablosu. Bu kablo, hem EverPlay Bluetooth Hoparlörü taşımak için askı olarak hem de hoparlörün şarj edilmesi gerektiği durumlarda USB şarj kablosu olarak kullanılabiliyor.

Böylece fazladan şarj kablosu taşıma derdi de ortadan kalkıyor. Everplay serisinin uzun süreli pil ömrüyle müzik hiç durmuyor. Everplay BT3900 8 saate kadar, BT7900 ve BT6900 ise 10 saate kadar kesintisiz müzik sunuyor. Üstelik BT7900 ve BT6900 Bluetooth hoparlörler, Android telefonlarda yaygın olarak kullanılan Qualcomm Quick-Charge adaptörüyle şarj süresini daha da kısa hale getirebiliyor. Model fi yatları 349 ve 599 TL arasında değişiyor. Detaylı bilgi için www.philips.com.tr adresi ziyaret edilebilir.
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