“KOBİ’LERE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ“

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Ziraat Katılım’ın 2017 yılı performansını, Türkiye ekonomisi hakkındaki görüşlerini, katılım bankacılığındaki hedeflerini ve KOBİ’lere yönelik hizmetlerini EKOVİTRİN’e anlattı. n Ziraat Katılım olarak 2017 yılında gerek büyüme gerekse yeni yatırımlar anlamında performansınızı değerlendirir misiniz? 2017, Ziraat Katılım açısından nasıl bir yıl oldu? 2015 yılında faaliyete başlayan Ziraat Katılım, 2016 yılını 6,5 milyar TL aktif büyüklükle kapattı ve bugüne geldiğimizde 2017 yılının ilk yarısında 10,9 milyar TL aktif büyüklüğe ulaşarak yüzde 67 büyüme yakaladı. Yıl sonunda bu büyümenin yüzde 100’ü geçeceğini öngörüyoruz. n Türkiye ekonomisi ve piyasaların gidişatına bakacak olursak nasıl bir tabloyla karşılaşıyoruz? Yıl sonuna doğru ekonomiyi nasıl günler bekliyor? Global fi nans piyasalarında gelişmiş olan politika değişikliği ile likiditenin azalması ve son dönemde özellikle döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların gelişmekte olan ülke piyasalarını etkilediğini gözlemliyoruz.Basın Bülteni