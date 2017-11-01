Çocuklar yine de güler

Çocuk haklarına dair uluslararası ilk sözleşme olarak kabul edilen Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi yayınlanmasından beri 93 yıl geçti. 1959 yılından bu yana Birleşmiş Milletler himâyesinde çocuk hakları uluslararası sözleşmeyle teminat altına alınıyor. Ancak bir yandan çocuklar savaş ve çatışmaların maktulü oluyor, diğer yandan kendi ülkeleri içinde yoksulluk, istismar, madde bağımlılığı gibi tehditlerle yüz yüze. Çocuklar eşit imkânlara sahip değil. Çocukların yetiştirilmesi bütün bir toplumun ortak sorumluluğu. Belki de bu yüzden sivil topluma daha fazla destek vermek gerekiyor.



İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü tarafından düzenlenen Dünya Çocuk Hakları Günü Konferansı’na Sulukule Gönüllüleri Derneği’nden Cem Avcı ve Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nden Alper Yalçın katıldı. Songül Boyraz’ın moderatörlüğünde gerçekleşen konferansta konuklar çocuklarla doğrudan temas kurarak onlara destek sağladıkları sivil toplum tecrübelerini aktardı. Ayrıca, Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencileri için üniversite sonrasında sivil toplumda çalışmanın avantajları ve dezavantajlarına değinildi. “Bir dezavantajlı bölgede çalışıyorsanız kitapta yazmayan şeyler görürsünüz. Bu tür insanlarla nasıl iletişim kurmanız gerektiğini bilmeniz gerekir.



” diyen Sulukule Gönüllüleri Derneği üyesi Cem Avcı, faaliyet gösterdikleri mahallelerdeki ilkokul ve ortaokullarda müzik, perküsyon, spor eğitimlerinde bulunduklarını ifade etti. Cem Avcı, Karagümrük mahallesinde 2016’ya kadar belediyenin Bilgi Evi olmadığı için çocukları ders çalıştırıp, ödevlerini yaptırdıklarını söyledi. Sahada yaptıkları gözlemlerde, Sulukule gibi mahallelerde ailelerin düzensiz hayatı olduğunu ve ailelerin sabaha karşı uyuduğundan ötürü ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin bile sabaha karşı uyuduğunu gördüklerini söyleyen Cem Avcı, “Buradaki ailelerin gelirinin yüzde10’u çocukların okulda yediği yemek. Bu yüzden, ailelerin birçoğu çocuğunu okula değil sanayiye gönderiyor.



” şeklinde konuştu. Ailelerin yükünü azaltmak ve çocuklarını okula göndermelerini teşvik etmek için Sulukule Gönüllüleri Derneği çocuklara fişle yiyecek bursu veriyor. Bütün bu faaliyetler vasıtasıyla çocuklara yönelik ayrımcılığı azaltmanın mümkün olduğuna da dikkat çeken Avcı, “Ayrımcılığı, sosyal entegrasyonu artırarak yenmek mümkün” dedi. İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Hizmetleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Uğur Tekin’in de çocuklara ve çocuk masumiyetine dair katkı yaptığı konferansta Alper Yalçın ise çocuk hapishaneleri ve çocuk mahpuslardan bahsetti. Türkiye’de şu anda bini hükümlü 2 bin 800 çocuk mahpusun olduğunu ifade eden Alper Yalçın, “Çocukların çoğu yaptıkları eylemin kanunda suç olduğunu biliyorlar” dedi. Bu durumla ilk karşılaştığında ‘masum çocuk’ algısının sarsıldığını belirten Yalçın, çocukların hırsızlık yapmalarının yoksulluğa dair bir durum olduğunu ve psikolojik destek verilse de yoksulluk değişmedikçe değişen bir durumun olmadığının altını çizdi.

Basın Bülteni