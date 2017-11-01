Assan Panel bayileriyle buluştu

“BULUNDUĞUMUZ SEKTÖRLERİN LİDERİYİZ”

Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Panel, 28 Eylül – 01 Ekim tarihleri arasında Rixos Premium Antalya’da Türkiye ve yurtdışındaki 42 bayisi ile bir araya geldi. “Başarı için Aynı Çatıdayız” sloganıyla düzenlenen Assan Panel 2017 İş Ortakları Toplantısı’nda yeni ürünlerin yanı sıra şirketin önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri de bayilerle paylaşıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, sözlerine dünyada ve Türkiye’de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak başladı. Dünya ekonomisinin tüm belirsizliklere, parasal genişlemelere ve siyasi risklere rağmen büyüdüğünü hatırlatan Ali Kibar, “AB ekonomisi toparlandı.Küresel ekonominin bir parçası olan Türkiye de büyüyor. IMF 2017 dünya büyüme oranını yüzde 3,5, 2018 büyüme oranını ise yüzde 3,6 olarak tahmin ediyor. Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomiler için ise daha yüksek bir beklenti var. 2017 için yüzde 4,6 ve 2018 için ise yüzde 4,8 büyüme bekleniyor. Sizler de çok iyi bilirsiniz ki; büyüme iyi bir şey. Bazı sorunların görülmesini ötelese de üretim artışı çoğunlukla beraberinde yüksek istihdam ve karlılık getirir” diye konuştuTürkiye’de hükümetin ekonomiyi daha fazla canlandırmak için gerekli her türlü teşvik ve desteği vermeye çalıştığını belirten Ali Kibar, “Orta Vadeli Plan denilen bu projeksiyonlar da 2018-2020 arası için yüzde 5.5 büyüme hedefl eri var. İş dünyasında zaman zaman tereddütler oluyor, ama 2017’nin ilk iki çeyreğinde yüzde 5’lik büyüme gerçekleşti. Türkiye’de güvenlik noktasında bir sıkıntı olmadığı için ekonomik aktivite de hızlanıyor. Şüphesiz riskler de var, ama küresel düzeyde ve Türkiye ölçeğinde topyekün bir risk görmüyorum. Bizler işimize bakacağız, odaklanacağız ve her zaman en iyisini yapmaya çalışacağız” dedi.Kibar Grubu olarak küresel ekonomideki iyimser beklentiler ve Türkiye’deki ekonomik gelişmeleri de göz önünde tutarak yatırımlara devam ettiklerini açıklayan Ali Kibar, “Grup şirketlerimizde yüksek tutarlı yatırımlarımız, yurtdışına yeni açılımlarımız ve stratejik proje kapsamında başvurumuz oldu. Biz sanayiciyiz; üretiyoruz, iç pazarda ve ihracat pazarlarında kuvvetle yer alıyoruz. Türkiye’nin en büyük 4. ihracatçısıyız. Geçtiğimiz yıl Kibar Dış Ticaret 2,6 milyar dolar ihracat yaptı. İstanbul Sanayi Odası sıralamasında ilk 500’de 3, ikinci 500’de 3 şirketimiz var. Bulunduğumuz sektörlerin lideriyiz. Bu durum panel pazarı için geçerli olduğu gibi alüminyum, otomotiv, otomotiv yan sanayi ve esnek ambalaj için de geçerli” şeklinde konuştu.Basın Bülteni