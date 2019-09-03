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Coşkunöz Holding'de atama

Coşkunöz Holding’in kurduğu CITS Bilgi Teknolojileri’nde üst düzey atama gerçekleşti. Sektörün deneyimli yöneticilerinden Ertan Göral, şirketin Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

Coşkunöz Holding'de atama

Coşkunöz Holding’in kurduğu CITS Bilgi Teknolojileri’nde üst düzey atama gerçekleşti. Sektörün deneyimli yöneticilerinden Ertan Göral, şirketin Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

03 Eylül 2019 Salı 14:47
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Coşkunöz Holding'de atama

Coşkunöz Holding’in bilgi teknolojileri konusundaki tecrübesini bir üst boyuta taşımak için 2016 yılında kurduğu CITS’de Temmuz ayı itibarıyla Genel Müdür ataması gerçekleşti. Bulut bilişim ve yazılım hizmetleri konusunda faaliyet gösteren CITS’ın yeni Genel Müdürü Ertan Göral oldu. Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde danışmanlık ve bilgi teknolojileri yönetiminde 25 yılı aşkın deneyim kazanan Göral, şirketin projelerine önderlik edecek, bilgi teknolojileri alanında inovatif çalışmalarda bulunacak.

Farklı yöneticilik pozisyonlarında görev alarak Bilgi Teknolojileri stratejisini ve yönetimini geliştirip başarılı işlere imza atan Ertan Göral, CITS bünyesinde, Ar-Ge Merkezi ortaklığıyla, dijital çalışmalara değer katarak inovatif çözümler sunacak. Şirketin akıllı üretim sistemleri, veri analitiği ve makine öğrenmesi alanlarındaki projelerde yer almasının yanı sıra, CITS’in paydaşlar ve karar vericiler tarafından “güvenilir iş ortağı” olarak yarattığı birlikteliklerin sürdürülmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirecek.

CITS bünyesine katılmadan önce 2018 yılından bu yana Mavi’de Global IT Direktörü (Global CIO) pozisyonunda yer aldı. Lisans eğitimini 1991 yılında Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tamamlayan Göral, aynı yıl Raks Elektronik’te iş hayatına atıldı. 1996 yılından itibaren Bimsa, PwC Danışmanlık Hizmetleri, IBM Global Business Services ve KPMG Türkiye kurumlarında danışman, proje yöneticisi, direktör gibi pozisyonlarda çalışmalarını yürüttü. 2012 yılının Kasım ayı ila 2018 yılları arasında ise Memorial Sağlık Grubu’nda IT Direktörü (CIO) olarak görev aldı.

Ertan Göral, evli ve 1 çocuk sahibidir. Amatör olarak yelken, bilardo ve fotoğrafçılıkla ilgilenen Göral Turkish Business Network ve CIO Kulübü Üyesi’dir.

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