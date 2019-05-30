ATİLLA YILDIZTEKİN - Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetim Danışmanı

PROJE LOJİSTİĞİ VE PROJE TAŞIMASI

Proje lojistiği ve proje taşıması çoğu zaman birbirinin yerine kullandığımız iki tanımdır. Lojistiğin iki önemli unsurlarından biri taşıma diğeri de depolamadır. Depolama, tedarik zinciri ve lojistik sürecinde hiç hoşumuza gitmeyen bir operasyon olduğu için, ürünlerimizi hiç depolamadan, hammaddeden tüketime kadar, hiç bekletmeden taşımayı hedefleriz. Bundan dolayı da proje lojistiği dediğimiz zaman, temel operasyon proje taşıması olarak karşımıza çıkmaktadır.

Proje taşımacılığı tüm tedarik zinciri ve lojistik iş süreçlerimizden ayrı tanımlanır. Lojistikte amaç süregelen bir tedarik zinciri operasyonunun lojistiğini yapmak ve bunu uzun süre iyileştirerek sürdürmektir. Proje lojistiği ise başlangıç tarihi ve bitiş tarihi belli bir süreçtir. Lojistikte gördüğümüz yeniden yapılanma, süreç iyileştirme çalışmaları proje lojistiğinde yoktur; zira yapılacak operasyonlar tüm proje süreci boyunca tanımlanmış ve değiştirilemez olarak görülmektedir.

Proje taşımacılığı (örneğin tüm tesislerin kuruluşu için gereken malzemelerin teslimi, büyük endüstriyel ekipmanların sevkiyatı, boru ve enerji hatları vb.) en kapsamlı taşımacılık türüdür ve kapsamlı bir bilgi birikimi gerektirir. Malzemenin alınmasından teslimatına kadar çalışmaları ayarlamak için maksimum ekip çalışmasını gerektirir.

Birçok durumda proje taşımacılığı “blok” ilkesine dayanır. Önceden ayarlanmış yüklemeye dayanır ve tüm araçların programlı durumda montaj programına göre yükleme noktasından varış noktasına kadar sistemli bir şekilde taşınmasına dayanır. Denizyolu ile taşınacak, farklı noktalardan alınacak malzemelerin aynı proje gemisine aynı anda gelmesini sağlamak gerekir. Bunun ötesinde alıcının tüm ürünlerini varış noktalarında tek bir parti olarak temin etmesini zorunlu kılar.

Proje taşımasının aşamaları şunları içerir:

Müşteri gereksinimlerinin analizi başlangıç adımıdır. İhtiyacın doğru belirlenmesi şarttır.

>>>Haberin devamı için tıklayınız<<<