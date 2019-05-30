Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
89095
ALTIN
243.743
DOLAR
5.9095
STERLİN
7.4559
EURO
6.5753

Proje Lojistiği ve Proje Taşıması

Proje taşımacılığı (örneğin tüm tesislerin kuruluşu için gereken malzemelerin teslimi, büyük endüstriyel ekipmanların sevkiyatı, boru ve enerji hatları vb.) en kapsamlı taşımacılık türüdür ve kapsamlı bir bilgi birikimi gerektirir.     

Proje Lojistiği ve Proje Taşıması

Proje taşımacılığı (örneğin tüm tesislerin kuruluşu için gereken malzemelerin teslimi, büyük endüstriyel ekipmanların sevkiyatı, boru ve enerji hatları vb.) en kapsamlı taşımacılık türüdür ve kapsamlı bir bilgi birikimi gerektirir.     

30 Mayıs 2019 Perşembe 15:27
1241 Okunma
Proje Lojistiği ve Proje Taşıması

ATİLLA YILDIZTEKİN - Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetim Danışmanı

PROJE LOJİSTİĞİ VE PROJE TAŞIMASI 

  

Proje lojistiği ve proje taşıması çoğu zaman birbirinin yerine kullandığımız iki tanımdır. Lojistiğin iki önemli unsurlarından biri taşıma diğeri de depolamadır. Depolama, tedarik zinciri ve lojistik sürecinde hiç hoşumuza gitmeyen bir operasyon olduğu için, ürünlerimizi hiç depolamadan, hammaddeden tüketime kadar, hiç bekletmeden taşımayı hedefleriz. Bundan dolayı da proje lojistiği dediğimiz zaman, temel operasyon proje taşıması olarak karşımıza çıkmaktadır.

Proje taşımacılığı tüm tedarik zinciri ve lojistik iş süreçlerimizden ayrı tanımlanır. Lojistikte amaç süregelen bir tedarik zinciri operasyonunun lojistiğini yapmak ve bunu uzun süre iyileştirerek sürdürmektir. Proje lojistiği ise başlangıç tarihi ve bitiş tarihi belli bir süreçtir. Lojistikte gördüğümüz yeniden yapılanma, süreç iyileştirme çalışmaları proje lojistiğinde yoktur; zira yapılacak operasyonlar tüm proje süreci boyunca tanımlanmış ve değiştirilemez olarak görülmektedir.

Proje taşımacılığı (örneğin tüm tesislerin kuruluşu için gereken malzemelerin teslimi, büyük endüstriyel ekipmanların sevkiyatı, boru ve enerji hatları vb.) en kapsamlı taşımacılık türüdür ve kapsamlı bir bilgi birikimi gerektirir. Malzemenin alınmasından teslimatına kadar çalışmaları ayarlamak için maksimum ekip çalışmasını gerektirir.

Birçok durumda proje taşımacılığı “blok” ilkesine dayanır. Önceden ayarlanmış yüklemeye dayanır ve tüm araçların programlı durumda montaj programına göre yükleme noktasından varış noktasına kadar sistemli bir şekilde taşınmasına dayanır. Denizyolu ile taşınacak, farklı noktalardan alınacak malzemelerin aynı proje gemisine aynı anda gelmesini sağlamak gerekir. Bunun ötesinde alıcının tüm ürünlerini varış noktalarında tek bir parti olarak temin etmesini zorunlu kılar.

Proje taşımasının aşamaları şunları içerir:

  1. Müşteri gereksinimlerinin analizi başlangıç adımıdır. İhtiyacın doğru belirlenmesi şarttır.

>>>Haberin devamı için tıklayınız<<<

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dosya: Dijital Bankacılık
Dosya: Dijital Bankacılık
100'den fazla ülkeyi geride bırakan bir ekonomi: Futbol
100'den fazla ülkeyi geride bırakan bir ekonomi: Futbol
"Türkiye tarımla dünyada daha önemli bir yere gelebilir."
"Türkiye tarımla dünyada daha önemli bir yere gelebilir."
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim