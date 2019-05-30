Müberra Eresin turizm sektörünü değerlendirdi

TÜROB Yönetim Kurulu Başkanı Müberra Eresin:

“TURİZMDE 2019 İYİ GEÇECEK”





ÖZEL RÖPORTAJ: SİNAN SAYGI

Turizm sektörü 2019 yılına büyük umutlarla girdi. Turizmciler, iyi geçen ve beklentileri karşılayan 2018 yılının ardından 2019 yılı için de oldukça umutlu. Turizm sektöründe 3-4 yıl yaşanan sıkıntılı dönemden sonra 2018 yılından itibaren yeniden yükseliş dönemi başladı. TÜİK verilerine göre 2019 yılının ilk çeyreğinde turizm geliri yüzde 4.6 artışla 4 milyar 629 milyon dolar seviyesine ulaştı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Yönetim Kurulu Başkanı Müberra Eresin, turizm sektörüyle ilgili Ekovitrin’in sorularını yanıtladı.

Turizm sektörü 2019 yılında nasıl bir seyir izliyor? Turizm sektörü, sizce 2019 yılını hangi rakamlarla kapatacak?

Sektördeki 3-4 yıllık çok sıkıntılı bir dönemin ardından geçen yıldan itibaren yeniden yükseliş dönemi başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre yılın ilk 3 ayında Türkiye’ye yüzde 7 artışla 6 milyon 859 bin turist geldi. Özellikle Avrupa pazarlarının hemen hemen hepsinin artıda olması memnuniyet verici. Ancak en aktif pazarlarımız olan Körfez ülkelerinden düşüşler dikkat çekici.

TÜİK verilerine göre de ilk çeyrek turizm geliri yüzde 4.6 artışla 4 milyar 629 milyon dolar oldu. Bu yükseliş döneminin yeniden başlaması elbette ki tüm sorunlarımızın çözüldüğü anlamına gelmiyor. Rakamlarımıza bakıldığında kitle turizminde ve yurtdışı pazarlardan beslenen merkezlerde artışlar oldukça yüksek gözüküyor. Ancak geri kalan kısımlarda, özellikle de iç turizm ve normal yurtiçi kaynak pazarlardan beslenen şehirlerde maalesef durumlar o derece parlak gözükmüyor. Bazı desteklerin verilmesi ihtiyacı var ancak her şeye rağmen, TÜROB olarak 2018’in iyi geçtiğini, 2019’un iyi geçeceğini ve hatta 2020’nin de Türkiye için çok önemli bir turizm yılı olacağını düşünüyoruz.

Önümüzdeki yıldan itibaren canlanacak olan cruise ve kongre turizmiyle biraz daha hareketleneceği umudumuz var. Bu yıla yönelik beklentilerimiz 2018 yılının üzerinde. 2019 yılına girerken bu öngörü ve beklentimizi dile getirmiştik. 2019 yılında oda hem oda fiyatlarında hem doluluk oranlarında minimum yüzde 10-15’lerde artış bekliyoruz. İstanbul Havalimanı’nın tam olarak devreye girmesiyle birlikte turizmde orta ve uzun vadede büyük bir potansiyel harekete geçecektir. Aynı zamanda halihazırda sağlanmış olan güvenli ortamının kesintisiz devamı turizm için hayati önemdedir.

“52 SEKTÖRE KAZANÇ SAĞLIYORUZ”

Turizm, Türkiye ekonomisi açısından nasıl bir role sahip?

Çok uzun zamandır savunduğumuz bir şey var. Türkiye’de Türk ekonomisine katkı sağlayacak yegane ve birincil sektör olarak turizmi görüyoruz. Turizm sektörü birçok ekonomik katkı sağlamakla birlikte en önemli özelliği bütün know-how’ın, bütün kullanılan ürünlerin, malzemelerin, insan gücünün tamamının Türkiye’den sağlanmasıdır. Yurtdışına hiçbir parasal çıkışı yok. 52 sektöre direkt kazanç sağlayan, besleyen bir sektör. İnsan gücü olmadan çalışma imkanı olmayan bir sektör. Robotlarla işletilemeyecek olan tek sektör. Yani istihdama en büyük katkıyı sağlayacak sektör.

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