ZEYBEKCİ'DEN KUR AÇIKLAMASI

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği’nin (OYDER) her yıl düzenlediği Otomotiv Kongresi’nin 8’ncisi İstanbul’da gerçekleştirildi. “Yeni Dönem” Otomotiv Perakendeciliği” temasıyla düzenlenen kongreye Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ile birlikte otomotiv sektörünün önde gelen yerli ve yabancı yöneticileri katıldı.

“Türkiye’ye yatırım yapan herkes büyüyecek”

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kongrede yaptığı konuşmada, kurların yükseliş eğiliminde olmasını değerlendirerek “Bunlar hiçbir şekilde Türkiye’nin gerçeğini yansıtmıyor. Bu Türkiye’nin kalıcı hastalığı değildir. Türkiye ekonomisini realitesi bu değildir. Bu geçicidir işinize bakın önünüze bakın. Suni hareketlenmeler bir şekilde geçecektir ve Türkiye yoluna devam edecektir. Dünyanın hiçbir ülkesi Türkiye’nin vadettiği geleceği vadetmiyor. 2018 yılı Türkiye G20 ve OECD içinde yine en hızlı büyüyen ülke olacak. 2018 yılı için yüzde 6 ve yukarı yönde bir büyüme tahmin ediyoruz. Gelecek 10 yılda Türkiye’ye yatırım yapan herkes büyüyecek” diye konuştu.

“Dolaylı Vergi Oranları Düşecek”

Bakan Zeybekci, Türkiye’de doğrudan vergi oranlarının düşük olduğunu da söyleyerek “Önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmalarla doğrudan vergiler istenilen orana gelirken buna bağlı olarak dolaylı vergiler de düşecek” dedi.

Zeybekci, yaklaşık 100 yıldan beri dünyanın en önemli sektörü olan otomotivin, yüzlerce sektörü de beraberinde sürüklediğini, kendi istihdamının yanında belki 10 kat da dolaylı istihdam oluşturabildiğini, farklı sektörlerde Ar-Ge ve teknoloji gelişmelerin önünü açtığını da söyledi. Otomotiv sektörünün Türkiye’de de son 10 yıldan beri son derece önemli hale geldiğini belirten Zeybekci, “Otomotiv sektöründe dünyada da belirli bir yere geldik.



Yüzde 100 motorlu araç üretebiliyoruz. Bazen ‘yerli otomotiv’, ‘milli otomotiv’ derken, sanırım bazı yerlerde yanlış anlaşılıyor. Türkiye sanki bir araba yapamıyormuş gibi algılanıyor. Türkiye otomotiv yapıyor. Ama marka, tasarım, patent, know-how ve bilginin başkalarına ait olduğu bir ortamda bunu yapıyor. Bilgisi, teknolojisi başkalarına ait olan, dağıtım ve tüketim kanalları başkalarının kontrolünde olan, enerji ve hammadde kaynakları, finans imkanları başkalarının elinde olan bir iklimde hakikaten bir Türkiye mucizesi yarattık” diye konuştu.

Zeybekci, 135 milyar liralık yatırım teşvik belgesi verdiklerini de belirterek şunları söyledi;

“Bunların tamamı Türkiye’nin cari açık verdiği alanlardı. Bu yatırımların tamamı orta ve yüksek teknoloji yatırımlarıydı. Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistem ile dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemine sahibiz. Bunların içinde otomotivi de çok yakından ilgilendiren, geleceğin teknolojileri dediğimiz pil, batarya, enerji depolama teknolojileri alanında, madeninden başlayıp en son ürüne kadar yüzde 100 yerli olarak yapılacak yatırımlar da vardı. Diğer taraftan bir otomotiv üreticimizin hibrit motorlarla ilgili bir yatırım da vardı. Bu terzi usulü, herkesle her şeyi pazarlık edebildiğimiz bir teşvik sisteminin dünyada başka bir örneği yok.”

“Hurda Aracı İhraç Edeni Daha da Destekleriz”

Türkiye’de çok yüksek bir yaşlı araba stoğu olduğuna da dikkat çeken Bakan Zeybekci, “Bunları hurdaya göndermek için bir de ihracat alternatifini açmak lazım. Yani 16 yaş ve üzeri ikinci el arabaların ihracatını gerçekleştirmeniz halinde 10 bin liraya kadar ÖTV kuponu veriyoruz. Bu kuponun yeni araba alırken ÖTV’den indirim olarak kullanılabileceği bir sistem getirdik. Hurdaya teslim edilmesi halinde biraz daha düşük olacak. Ama ihraç edilmesini desteklemek, teşvik etmek amacıyla çıkardığımız bir düzenleme. Hurda araç ihracatıyla ilgili başka destekler de vermeye çalışırız. Tabi bunun Türkiye’de otomotiv ithalatını tahrik edici bir fonksiyon taşımamasına da azami dikkat göstereceğiz” diye konuştu.

Şahsuvaroğlu “Otomotiv sektörü bazı düzenlemelerle şahlanır“

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu da, Türkiye otomotiv sektörünün milyon adetleri geçen pazara sahip olduğunu belirterek “Bu rakamlar tatmin edici hedefler gibi görünmekle birlikte biz otomotiv perakendecileri tarafından bakıldığında ise hala gelişime açık rakamlardır. Tamamı yerli sermayeden oluşan ve Türkiye’nin dört bir yanına dağılmış yetkili satıcı ağı bugünkü yatırımları ve kapasiteleri itibarı ile en az 1.5 milyon adetlik pazara hizmet edebilecek seviyededir. Biz bütün yatırımlarımızı bu adede göre yaptığımız için bugün ulaştığımız adetler yeterli görünmemekte ve yatırımlarımızın karşılığını vermemektedir. Ancak durmadan, yeniliklere açık bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüp sektörümüzü daha ileri bir seviyeye taşıyacağız” dedi.



Şahsuvaroğlu, geçtiğimiz yıl birçok sektörde ÖTV indirimleri yapıldığını ve pazarların canlandırıldığına işaret ederek “Otomotiv sektöründe ise bazı zorunluluklar nedeniyle ÖTV artışına gidildi. Bu son düzenleme ile toplam pazardaki büyüme trendi de biraz yavaşladı” şeklinde konuştu. Şahsuvaroğlu şunları söyledi;



“Sanayimizin iç pazarı kuvvetli olmalıdır. Aksi bir durumda uzun vadede kalıcı başarılar elde edemeyiz. Bu gerçekten hareketle; pazarın kuvvetlendirilmesi, üretimde ana ve yan sanayimizin daha ileri götürülmesi için her türlü tedbirin ve düzenlemenin yapılması gerektiğine yürekten inanıyoruz. Yatırımlarımızın ve istihdamımızın 1.5 milyon adetlik iç pazara göre gerçekleştiği göz önünde bulundurulursa, bu adetlere henüz ulaşamamamız, mesleğimizi çekici olmaktan uzaklaştırıyor. Bunun en önemli göstergesi de son on yılda toplam yetkili satıcı adedinde yaşanan yüzde 20’lik kayıptır. Avrupa Birliği ülkelerinde %15 ila %27 aralığında değişen vergi oranları ülkemizde %77’den başlayıp %204’e kadar ulaşmaktadır.



Sürekli değişen vergi oranları sebebiyle iç pazarımız son 4 yıldır 1 milyon seviyesini aşamamaktadır. Yabancı yatırımcıyı ve yeni yatırımları ülkemize çekmek için devletimiz ve tüm mesleki kurum ve kuruluşlar ile birlikte çözüm yolları aramalı ve uygulamaya almalıyız. Bu yönde önümüzdeki on yılda kademeli bir şekilde vergi yükünü azaltacak bir strateji geliştirileceğine ve sıfır araç alımındaki vergi oranlarının gözden geçirileceğine yürekten inanıyoruz. Bazı düzenlemelerle Türkiye’nin otomotiv endüstrisinde lider ülkelerden biri olması için önünde engel yok.”



OYDER Sigorta Geliyor

Şahsuvaroğlu, “OYDER Sigorta” projesini devreye aldıklarını da kaydederek “Bu sigortanın varlığı otomotiv perakendecileri ile sigorta şirketleri arasındaki anlaşmazlıklara çözüm üretmeyi hedefliyor, tüketici açısından güvenilir ve işin ehlinden sunulan hizmet alacakları kaliteli bir yapı oluşturmayı arzuluyoruz” diye konuştu.

Şahsuvaroğlu, ekonomik ömrünü tamamlamış araçların piyasadan kaldırılması hedefi ile açıklanan, yeni teşvik paketi ile Türkiye’de 12.7 olan ortalama araç yaş ömrünün Avrupa’da 7 olan seviyeye biraz daha yaklaşacağını öngördüklerini de söyleyerek “Bugün belirlenen 10 bin TL’lik rayiç bedel bahsi geçen araçların piyasa değerinin altında kaldığından maalesef yeterince özendirici etki yaratmamaktadır. Açıklanan teşviğin sadece 2018-2019 yılları ile sınırlı olmaması, Avrupa’daki örnekleri gibi her sene yeniden düzenlenerek devam ettirilmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Konferans ve Paneller Büyük İlgi Çekti

Otomotiv Kongresi’nde her yıl olduğu gibi bu yıl da yerli ve yabancı sektör temsilcilerinin verdiği konferans ve paneller büyük ilgi odağı oldu. Sektördeki “yeni trendleri” aktaran Cox Automotive - Avrupa Kıdemli Satış ve Pazarlama Direktörü Sebastian Fuchs “Otomotiv Perakendeciliğine Etki Eden Yeni Teknolojiler” konulu bir konferans verdi. Konferansın ardından, Borusan Manheim Genel Müdürü Zafer Terzioğlu da otomobil ticaretinde takas uygulamaları konusundaki bir konuşma gerçekleştirdi.

Driving Sales Kurucu ve CEO’su Jarred Hamilton’un dünyadaki yeni trendleri aktardığı konuşmasının sonrasında ise Habertürk Gazetesi Otomotiv Editörü Hakan Özenen’in moderatörlüğünde; Renault Mais CEO ve Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. CEO’su Cengiz Eroldu ve Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün’ün katılacağı “Dünyada Otomotiv Perakendeciliği” konusu da özel bir panelde tüm yönleriyle ele alındı.

OYDER Kongresi’nde ayrıca Koç Finansman A.Ş. Genel Müdürü Pınar Kitapçı, Fütürist Ufuk Tarhan ve Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu da birer konuşma yaptı.