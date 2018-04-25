Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
107401
ALTIN
173.463
DOLAR
4.1031
STERLİN
5.6821
EURO
4.9999

Yünsa H&M’in Gold Tedarikçisi Oldu

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük entegre üst segment yünlü kumaş üreticisi Yünsa, 53 ülkede faaliyet gösteren dünyaca ünlü hazır giyim devi H&M'nin tercih edilen tedarikçisi olarak Gold ile derecelendirildi.

Yünsa H&M’in Gold Tedarikçisi Oldu

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük entegre üst segment yünlü kumaş üreticisi Yünsa, 53 ülkede faaliyet gösteren dünyaca ünlü hazır giyim devi H&M'nin tercih edilen tedarikçisi olarak Gold ile derecelendirildi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 16:19
4420 Okunma
Yünsa H&M’in Gold Tedarikçisi Oldu

Türkiye ve Avrupa’nın en büyük entegre üst segment yünlü kumaş üreticisi ve ihracatçısı olan Yünsa 2007 yılından beri iş birliği içerisinde olduğu H&M tarafından Gold Tedarikçi sertifikaya layık görüldü. Sürdürülebilirliği temel şirket prensipleri arasında görerek tüm iş süreçlerinde uygulayan ve kalite, hizmet alanlarında yüksek performans gösteren Yünsa, Gold Sertifika ile stratejik bir ortak haline geldi. Yünsa ve H&M uzun vadeli bu ortaklık sürecinde eğitim ve workshoplar aracılığıyla, her geçen gün daha da iyi olmak için birlikte çalışacak.

Son Güncelleme: 25.04.2018 16:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
REAL GROUP’TAN, 550 MİLYON TL’LİK KONUT PROJESİ
REAL GROUP’TAN, 550 MİLYON TL’LİK KONUT PROJESİ
TÜRKİYE’DEKİ GENÇLER EN ÇOK BU ALANLARDA ÇALIŞMAK İSTİYOR!
TÜRKİYE’DEKİ GENÇLER EN ÇOK BU ALANLARDA ÇALIŞMAK İSTİYOR!
İSTANBUL’DA KONUT FİYAT ARTIŞI
İSTANBUL’DA KONUT FİYAT ARTIŞI

banner268

banner264

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim