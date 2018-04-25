Yünsa H&M’in Gold Tedarikçisi Oldu

Türkiye ve Avrupa’nın en büyük entegre üst segment yünlü kumaş üreticisi ve ihracatçısı olan Yünsa 2007 yılından beri iş birliği içerisinde olduğu H&M tarafından Gold Tedarikçi sertifikaya layık görüldü. Sürdürülebilirliği temel şirket prensipleri arasında görerek tüm iş süreçlerinde uygulayan ve kalite, hizmet alanlarında yüksek performans gösteren Yünsa, Gold Sertifika ile stratejik bir ortak haline geldi. Yünsa ve H&M uzun vadeli bu ortaklık sürecinde eğitim ve workshoplar aracılığıyla, her geçen gün daha da iyi olmak için birlikte çalışacak.