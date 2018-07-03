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"YILIN İŞ KADINI ÖDÜLÜ" DİLEK TERİMER

Halley Duvar Kağıtları Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Terimer, ‘Türkiye’de Yılın İş Kadını Ödülü’ne layık görüldü. Terimer’in ödülünü Bakan Tüfenkci takdim etti. Halley Duvar Kağıtları Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Terimer, ödülünü Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin elinden aldı.

"YILIN İŞ KADINI ÖDÜLÜ" DİLEK TERİMER

Halley Duvar Kağıtları Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Terimer, ‘Türkiye’de Yılın İş Kadını Ödülü’ne layık görüldü. Terimer’in ödülünü Bakan Tüfenkci takdim etti. Halley Duvar Kağıtları Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Terimer, ödülünü Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin elinden aldı.

03 Temmuz 2018 Salı 17:06
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"YILIN İŞ KADINI ÖDÜLÜ" DİLEK TERİMER

‘Ekovitrin 17. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ Jürisi tarafından ‘Türkiye’de Yılın İş Kadını Ödülü’ne layık görülen Halley Duvar Kağıtları Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Terimer’e ödülü Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci tarafından takdim edildi. 

Dilek Terimer, ödül aldıktan sonra yaptığı konuşmada, “Bu imkanı bize sağladığı için başta Ekovitrin olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Özellikle sanayi dalındaki ödüller hiçbir zaman tek başına hak edilmiyor. Ödül bir bütündür. Ben bu akşamki ödülümü şirketim adına aldım, bununla da çok gurur duyuyorum.  53 yıllık bir şirketiz, ihracatımız ve satışlarımız geçtiğimiz yıla göre bu yıl çok daha iyi olacak. Ekonomi Bakanlığımızın bizi koruma altına alması bizi çok rahatlattı” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin en büyük yerli duvar kâğıdı üreticilerinden Halley Duvar Kâğıtları’nın Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Terimer’in başarı hikâyesi, üniversitelerde tez konusu olacak nitelikte. Dilek Terimer, Halley ürünlerini Türkiye pazarının yanısıra bugün Moğolistan'dan İran'a Türki Cumhuriyetler’den Afrika ülkelerine kadar geniş coğrafyada yaklaşık 30 ülkeye ihraç ediyor. 
 

Son Güncelleme: 03.07.2018 17:13
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