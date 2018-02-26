YILDIZ HOLDİNG ‘SENENİN YILDIZLARI’NI ÖDÜLLENDİRDİ

Yıldız Holding grup şirketlerindeki en iyi iş uygulamalarının ödüllendirildiği “Senenin Yıldızları Ödülleri” bu yıl 10. kez düzenlendi.

2008’de 39 projeyle başlayan Senenin Yıldızları Ödülleri’ne 2017 için başvuran proje sayısı ilk senesine göre 4 katına çıkarak 154 oldu. 154 projenin Yıldız Holding’e sağladığı maliyet avantajıysa yaklaşık 150 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yıldız Holding’in dünya genelindeki tüm şirketlerinden gelen projeler, Türkiye’de bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerindeki şirketlerin yöneticilerinin oluşturduğu büyük jüri tarafından incelendi.

BAŞARIYI ORTAYA ÇIKARMA VE ÖDÜLLENDİRME KÜLTÜRÜ

Yıldız Holding, tüm dünyadaki çalışanlarına 2008’den bu yana dağıtılan Senenin Yıldızları Ödülleri ile holdingin ana hedefleri kapsamında, her yıl kendilerini ve şirketlerini bir adım daha ileriye götürecek projeler geliştirmeyi, ödüllendirmeyi bir gelenek ve holding genelinde bir kültüre dönüştürdü.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MURAT ÜLKER’DEN ÖZEL ÖDÜL

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Yönetim Kurulu Başkanı’nın her yıl farklı alanda verilen Özel Ödülü’nü bu sene “Sıfır İş Kazası”na verirken, “Benim için, hiçbir başarı kriteri, Yıldız Holding bünyesinde çalışan tüm çalışanlarımızın, sağlığı ve güvenliğinden daha önemli değil ve kabul edilebilir tek hedefim ‘SIFIR İŞ KAZASI’dır. Şirketlerimiz bünyesinde meydana gelen kazalar ile bu kazaların bazılarının oluş biçimi ve aldığımız önleyici tedbirler her zaman dikkatle takip ettiğim konular oldu. Hepimiz iş güvenliği odaklı düşünerek ve bu doğrultuda davranarak hem kendimiz hem de iş arkadaşlarımız için iş kazası riskini sıfırlamalıyız. Artık hepimiz İş Güvenliği konusunda çalışmalarımızı yoğunlaştırmalı ve en iyi uygulamalarımızı iş arkadaşlarımızla paylaşıp cesaretlendirici ve örnek olmalıyız” dedi.

ALİ ÜLKER: YILDIZ HOLDİNG OLARAK KABIMIZA SIĞMIYORUZ TÜRKİYE’YLE BİRLİKTE BÜYÜYOR, İSTİHDAM YARATIYORUZ.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker şöyle konuştu:

“Yıldız Holding olarak 2017'yi 42,3 milyar TL ciro ile kapatıyoruz. Geçen yıl yüzde 22'lik bir büyümeye imza attık. Şu anda 14 ülkede toplamda 80 fabrikamız, bunların 55 tanesi ülkemizde. . Tüm atıştırmalık grubumuzun Türkiye odaklı ihracat hedefi 900 Milyon TL Büyümemizin arkasında çalışanlarımızın, çiftçimizin, tüm paydaşlarımızın gücünü hissediyoruz. Tonlarca ham madde alımıyla çiftçiler ve aileleriyle birlikte 1 milyonu aşkın insana dokunuyor, hayatlarına değer katıyoruz. Bu vatan topraklarının markası olan Ülker’i çiftçimiz, onların aileleriyle birlikte ileriye taşıyoruz. Çiftçilerimizden her yıl 1 milyon tonu aşan hammadde alarak birlikte büyüyoruz. Bugün baktığımızda Türkiye’de bir şehir Ülker için çalışıyor diyebiliriz. Onlardan aldığımız güçle Türk ekonomisi ve istihdamı için çalışmaya devam ediyoruz.

Başarılı bir 2017’yi geride bıraktık. Geçen yıl Kerevitaş, Besler gibi güçlü bir markayı da bünyesine kadar Türkiye’nin halka açık en büyük ikinci gıda şirketi oldu. 2018 için heyecanlıyız. Türkiye’nin 81 ilinde 5600 mağaza ile geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da pazarın en hızlı büyüyen perakendecisi olan ŞOK Marketler’in halka arz sürecini de başlattık. 2017’de de 5000 kişiyi işe alarak istihdamımızı %11 artırdık. 2018’de günde 3 ŞOK mağazası açmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki sene de geçen sene olduğu gibi 5000 kişiyi daha istihdam edeceğiz”. , Yıldız Holding’in hedefi sadece istihdamı artırmak değil, çalışanlarımızın güvenliği, sağlığı, ailelerinin yanına sağlıklı, iyi ve mutlu bir şekilde dönmeleri her zaman en büyük hedefi oldu. Bu işverenler ve iş arkadaşlarımız kadar biz liderler için de kabul görmüş bir gerçek.”

Senenin Yıldızları Ödülleri’ne Amerikalı İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı Lee Shelby ve Borusan Holding CEO’su Agâh Uğur da konuk konuşmacı olarak katıldı.



ÖDÜLLER VE KAZANAN PROJELER

Bu yıl 9 kategoride ödüller dağıtıldı.

Kazanan şirketler ve projeleri şöyle:

GOYA kategorisinde kazanan - KÜMAŞ - Manyezit füzyon tesisi için sürdürülebilirlik ve maliyet azaltma projesi

Sıfır Hata kategorisinde MARSA - “Az çoktur”

Amaç Birliği kategorisinde pladis Türkiye – CCC - Sakız & Şekerlemede Yıldız Markaları Büyütme Projesi

Liderlik kategorisinde pladis Birleşik Krallık - İngiltere’de Kek Liderdiği

Büyümeye Katkı kategorisinde ŞOK Marketler - ŞOK Marketlerin Sürdürülebilir Büyümesi

İnovasyon’da Godiva Japonya - Godiva Atölyesi Projesi

Maliyet Avantajı’nda Pladis Ortadoğu - Godiva Atölyesi Projesi

Dijital Liderlik’te Godiva Çin - Dijitalleşen CRM ile Artan Müşteri Sadakati

Sıfır İş Kazası Güvenlik Kültürü kategorisinde Kerevitaş, Güvenlik Kültürü Devamı kategorisinde ise pladis Birleşik Krallık ödül kazandı.





