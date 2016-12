"YIL SONUNA KADAR SABREDELİM ONDAN SONRA MİLLETE GİDELİM"

AP Başkanı Schulz'un açıklamalarına da değinen Erdoğan, şunları kaydetti: "Anlıyoruz ki birileri kendi akıllarınca bize bu coğrafyayı dar etmek istiyor. Ellerinden geleni arkasına koymasınlar. Ne diyor, şu terbiyesize bak ya, 'Yaptırım uygularız' diyor. Senin her yerin yaptırım olsa ne yazar? Geç kalıyorsun, geç. Biz de bu saldırıya cevap olarak, onların kullandığı ne kadar maşa, alet, hain varsa hepsinin başını eziyoruz, ezeceğiz."



"Topraklarımız var ama hakkıyla değerlendiremiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anadolu, dünyanın en kadim tarım ve hayvancılık coğrafyası olmasına rağmen maalesef bugün her iki konuda da olmamız gereken yerin epeyce uzağındayız. Topraklarımız var ama doğru planlama yaparak, yeterli teknik destek sağlayarak hakkıyla değerlendiremiyoruz. Meralarımız var ama et fiyatları almış başını gidiyor, ihtiyacımızı karşılayabilmek için ithalat yapmak zorunda kalıyoruz. Bu kabul edilebilir bir manzara değildir." dedi.

Erdoğan, "Sadık yarimiz olan toprağa hak ettiği değeri vermezsek sadece kendimizin, kendi neslimizin değil, topyekun insanlığın geleceğini tehdit altına sokmuş oluruz. Toprağa sırtını dönen insan en büyük ihaneti kendisine yapmış olur. Çünkü Rabbim bizlere topraktan yaratıldığımızı ve yine toprağa döneceğimizi haber veriyor." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Milli Tarım Projesi" toplantısında yaptığı konuşmada, "Hamdolsun bugüne kadar hiçbir şehidimizin kanını yerde koymadık, koymayacağız. Mesele artık kanı yerde koyma, koymama boyutunu aşmıştır. Türkiye'ye ve Türk milletine yönelik her saldırıya, her ihanet girişimine öyle bir cevap vereceğiz ki bir daha kimse değil teşebbüs etmek, böyle bir niyeti aklından dahi geçiremeyecektir." dedi. Erdoğan, "Bu ülkenin askerini, polisini, korucusunu, kaymakamını, muhtarını, belediye başkanını, herhangi bir memurunu, vatandaşını öldüren terör örgütüne de onlara yardım ve yataklık eden, siyasi destek veren herkese de dünyayı dar etmezsek yazıklar olsun bize." ifadelerini kullandı.Erdoğan, AB'ye üyelik müzakereleri ile ilgili olarak da "Kalkıp Türkiye'ye de 'Avrupa Birliği ile ilgili müzakereler durdurulabilecek' diyeceksin. Bakıyorsun, 'müzakereleri durdururuz'. Geç kaldınız, hemen kararınızı verin. Bak Sayın Başbakan burada, bakanlar burada. Ben de Cumhurbaşkanı olarak diyorum ki yıl sonuna kadar sabredelim, ondan sonra millete gidelim."Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni güvenlik konseptimizde PKK'nın veya bir başka terör örgütünün, çapı ne olursa olsun, hiçbir eylemine karşı en küçük bir müsamaha, tereddüt yoktur. Tam tersine böyle bir durumda var gücümüzle terör örgütünün tepesine binecek, bilinen bilinmeyen ne kadar adamı, destekçisi, yardakçısı varsa hepsini de hukuk çerçevesinde hak ettiği cezaya çarptıracağız." dedi."Batı ne diyor, 'İdam olmaz, nereden bunu konuşuyorsunuz' diyor. Ben de buradan Batıya sesleniyorum, ey Batı bu milletin kaderi sizin elinizde değil, bu milletin kaderi bizim elimizdedir." ifadelerini kullanan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Bugün dünyanın büyük bir çoğunluğunda da bu var. Kimsin sen ya? Neymiş orada bir parlamentonun başkanı. Nesin sen? Sen, Türkiye adına ne zamandan beri karar verme yetkisine sahip oldun? 53 yıldır Türkiye'yi Avrupa Birliğine almayan sen veya siz, nasıl olur da Türkiye hakkında böyle bir karar verme yoluna gidersiniz. Sen daha Türkiye'yi tanıyamamışsın. Türkiye'deki birileriyle çevirdiğiniz fırıldaklar bu millet adına değildir, bu millet kendi kararını kendi verir, kendi göbeğini kendi keser."Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz önce verdiğiniz sözleri tutun. Siz önce Avrupa Birliği Parlamentosunda, Avrupa Kongresinde, kongre binasında veya dışında, oralarda önce terör örgütlerinin temsilcilerini temizleyin. PKK'yı terör örgütü olarak ilan etmek meseleyi bitirmez, önce onların temsilcilerini temizleyin de sizi o zaman görelim. Şu anda Almanya'da, Fransa'da, İsveç'te, Hollanda'da, her tarafta terör örgütünün ajanları cirit atıyor."Anadolu Haber Ajansı