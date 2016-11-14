"YIL SONUNA KADAR SABREDELİM ONDAN SONRA MİLLETE GİDELİM"

"Yıl sonuna kadar sabredelim ondan sonra millete gidelim"
Erdoğan, AB'ye üyelik müzakereleri ile ilgili olarak da "Kalkıp Türkiye'ye de 'Avrupa Birliği ile ilgili müzakereler durdurulabilecek' diyeceksin. Bakıyorsun, 'müzakereleri durdururuz'. Geç kaldınız, hemen kararınızı verin. Bak Sayın Başbakan burada, bakanlar burada. Ben de Cumhurbaşkanı olarak diyorum ki yıl sonuna kadar sabredelim, ondan sonra millete gidelim."
"Terör örgütlerinin hiçbir eylemine karşı en küçük bir müsamaha yok"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni güvenlik konseptimizde PKK'nın veya bir başka terör örgütünün, çapı ne olursa olsun, hiçbir eylemine karşı en küçük bir müsamaha, tereddüt yoktur. Tam tersine böyle bir durumda var gücümüzle terör örgütünün tepesine binecek, bilinen bilinmeyen ne kadar adamı, destekçisi, yardakçısı varsa hepsini de hukuk çerçevesinde hak ettiği cezaya çarptıracağız." dedi.
"Ey Batı bu milletin kaderi sizin elinizde değil"
"Batı ne diyor, 'İdam olmaz, nereden bunu konuşuyorsunuz' diyor. Ben de buradan Batıya sesleniyorum, ey Batı bu milletin kaderi sizin elinizde değil, bu milletin kaderi bizim elimizdedir." ifadelerini kullanan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Bugün dünyanın büyük bir çoğunluğunda da bu var. Kimsin sen ya? Neymiş orada bir parlamentonun başkanı. Nesin sen? Sen, Türkiye adına ne zamandan beri karar verme yetkisine sahip oldun? 53 yıldır Türkiye'yi Avrupa Birliğine almayan sen veya siz, nasıl olur da Türkiye hakkında böyle bir karar verme yoluna gidersiniz. Sen daha Türkiye'yi tanıyamamışsın. Türkiye'deki birileriyle çevirdiğiniz fırıldaklar bu millet adına değildir, bu millet kendi kararını kendi verir, kendi göbeğini kendi keser."
"Siz önce terör örgütlerinin temsilcilerini temizleyin"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz önce verdiğiniz sözleri tutun. Siz önce Avrupa Birliği Parlamentosunda, Avrupa Kongresinde, kongre binasında veya dışında, oralarda önce terör örgütlerinin temsilcilerini temizleyin. PKK'yı terör örgütü olarak ilan etmek meseleyi bitirmez, önce onların temsilcilerini temizleyin de sizi o zaman görelim. Şu anda Almanya'da, Fransa'da, İsveç'te, Hollanda'da, her tarafta terör örgütünün ajanları cirit atıyor."
"Senin her yerin yaptırım olsa ne yazar?"
"Topraklarımız var ama hakkıyla değerlendiremiyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anadolu, dünyanın en kadim tarım ve hayvancılık coğrafyası olmasına rağmen maalesef bugün her iki konuda da olmamız gereken yerin epeyce uzağındayız. Topraklarımız var ama doğru planlama yaparak, yeterli teknik destek sağlayarak hakkıyla değerlendiremiyoruz. Meralarımız var ama et fiyatları almış başını gidiyor, ihtiyacımızı karşılayabilmek için ithalat yapmak zorunda kalıyoruz. Bu kabul edilebilir bir manzara değildir." dedi.
Anadolu Haber Ajansı
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