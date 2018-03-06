Yeni Volvo XC40, Avrupa’da Yılın Otomobili Seçildi

“Yeni modelimiz XC40’a verilen bu ödülün zamanlaması oldukça anlamlı” şeklinde konuşan Volvo Cars Başkan ve CEO’su Håkan Samuelsson sözlerini: “Yeni modelimizle birlikte Volvo ürün gamında farklı boyut ve sınıflara ait üç adet küresel SUV modeli yer alıyor. Büyümemizde önemli bir rol üstlenen yeni XC40 her geçen gün daha da büyüyen kompakt SUV segmentinde bizi temsil ediyor” şeklinde tamamladı.

Yeni XC40’ın almış olduğu ödülle birlikte Volvo ürün gamındaki her bir SUV modeli Avrupa ya da Kuzey Amerika olsun yılın otomobili seçilmiş oldu. Büyük hacimli SUV segmentinde yer alan XC90 ve orta boy segmentinde yer alan SUV XC60 son iki yıl üst üste Yılın Pick-Up/Çok Yönlü (Truck/Utility) aracı seçilmişti.

2018 Avrupa’da Yılın Otomobili ödülü yeni Volvo XC40’ın almış olduğu ilk ödül değil. Yeni Volvo XC40 daha önce İngiltere’nin önde gelen otomobil yayını What Car? tarafından Yılın Otomobili seçilmişti.

Yeni Volvo XC40 özellikle tasarım, bağlanabilirlik ve güvenlik teknolojileriyle sınıfına tamamen yeni standartlar getiriyor. Avrupa ve ABD pazarındaki 20.000 adedin üzerindeki ön sipariş, bunun müşteriler için çekici bir kombinasyon olduğunu gösteriyor. Yeni XC40, dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin’de de devreye alınacak. Volvo bu pazarda da ilginin yoğun olmasını bekliyor.

Yeni XC40, Volvo Cars’ın yeni kompakt modüler araç platformunu (CMA) kullanan ilk model olup, bu platform elektrikli araçlar da dahil bundan sonraki 40 serisi araçlarda da kullanılacak. Geely ile birlikte geliştirilen CMA her iki markaya da ölçek ekonomisinden yararlanma imkanı tanıyor.

XC40, ayrıca Volvo'nun dijital anahtar teknolojisi ve bağlantılı servisler platformu Volvo On Call ile desteklenen araç paylaşım özelliği ile yollara çıkan ilk Volvo olmasıyla da özel bir konuma sahip. Bu teknoloji sayesinde kullanıcılar fiziki olarak bir anahtar transferine gerek olmaksızın araçlarını aileleri veya arkadaşlarıyla paylaşabiliyor.

Yeni XC40 ile birlikte lanse edilen Care by Volvo abonelik hizmeti bir başka ilki oluşturuyor. Bu sistemde kullanıcı aracın sahibi olmak yerine aylık belli bir sabit ücret ödeyerek aracı kiralayabiliyor. Care by Volvo bir otomobil sahibi olmayı bir telefon sahibi olmak kadar şeffaf, kolay ve zahmetsiz kılıyor.

Yeni Volvo XC40’ta Volvo Cars’ın; Pilot Assist, Şehir içi Aktif Güvenlik, Yoldan Çıkma Uyarısı ve Yardımı, fren desteği de dahil olmak üzere Çapraz Trafik Uyarısı Sistemi ve sürücünün otomobili dar park alanlarında manevra yapmasına yardımcı olan 360° kamera sistemi gibi donanımlar yer alıyor.

Yeni Volvo XC40 son derece kaliteli ve kullanışlı bir iç mekan tasarımıyla dikkat çekiyor. Aracın kapı içleri ve koltukların altı da dahil çeşitli yerler için tasarlanan saklama alanları kadar kablosuz şarj istasyonu da dahil akıllı telefon gözü, küçük çanta veya alışveriş poşetlerini sabitlemek üzere devreye giren katlanabilir taşıma kancası ve orta konsolda sökülebilir bir çöp kutusu da fonksiyonelliği destekliyor.

Şirket 2017 yılında 2019 yılından itibaren satışa sunulan tüm Volvo modellerinde elektrikli bir çözüm olacağını duyurmuştu. Otomobillerin elektrikle geleceğe hazırlanması noktasında öncü bir rol üstlenen Volvo, ileriki tarihlerde bir hibrit ve ayrıca tamamen elektrikli versiyon satışa sunacak.

Volvo Cars Başkan ve CEO’su Håkan Samuelsson yapmış olduğu değerlendirmede: “Büyüme noktasında net bir stratejiye sahibiz ve güvenlik, bağlantılı hizmetler ve otomobillerin elektrikle geleceğe hazırlanması gibi konularda otomotiv endüstrisine öncülük etmeye devam edeceğiz.” dedi ve ekledi: “Yeni Volvo XC40 bünyesinde barındırdığı teknolojilerle stratejimizi en iyi şekilde yansıtıyor. Müşterilerden gelen tepkiler kadar bugün burada COTY’nin vermiş olduğu ödül de bizim doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor.”

