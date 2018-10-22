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Yeni Nesil Suzuki Jimny, Kasım’da Türkiye’de!

Suzuki’nin efsane haline gelen SUV modeli Jimny, yeni nesliyle Paris Otomobil Fuarı’nda Avrupalı otomobil meraklılarının beğenisine sunulmasının hemen ardından, Kasım ayında Türkiye yollarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Sınıfında her konuda tek olan 4’üncü nesil Suzuki Jimny, 1998 yılında yollarla buluşan selefinin başarılarla dolu 20 yıllık mirasını bir adım daha ileriye götürerek geleceğe taşıyor.

Yeni Nesil Suzuki Jimny, Kasım’da Türkiye’de!

Suzuki’nin efsane haline gelen SUV modeli Jimny, yeni nesliyle Paris Otomobil Fuarı’nda Avrupalı otomobil meraklılarının beğenisine sunulmasının hemen ardından, Kasım ayında Türkiye yollarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Sınıfında her konuda tek olan 4’üncü nesil Suzuki Jimny, 1998 yılında yollarla buluşan selefinin başarılarla dolu 20 yıllık mirasını bir adım daha ileriye götürerek geleceğe taşıyor.

22 Ekim 2018 Pazartesi 15:53
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Yeni Nesil Suzuki Jimny, Kasım’da Türkiye’de!

Suzuki’nin ilk kez 1998 yılında yollarla buluşan efsanevi 4x4 modeli Jimny, yenilenen versiyonuyla Kasım ayında Türkiye’de satışa sunuluyor. Gerçek 4x4 özellikleriyle iddiasını tekrar ortaya koyan 4’üncü nesil Suzuki Jimny, 1,5 litrelik 100 HP gücündeki motoru ve maskülen tasarım detaylarıyla Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Selefinde beğenilen tüm özellikleri koruyan Jimny, benzersiz dört tekerlekten çekiş sistemi, yalın tasarım detayları ve fonksiyonel yapısıyla dikkatleri çekiyor. Kompakt boyutlarıyla şehir içinde hayatı kolaylaştıran yeni Suzuki Jimny, hem asfalt hem de arazi kullanımında yediden yetmişe herkese hitap ediyor. 

Etkileyici performansa sahip yeni motor!
Yeni Suzuki Jimny ile birlikte daha önce kullanılan 1,3 litre hacimli motorun yerini yüksek verimlilik seviyesine sahip 1,5 litrelik motor alıyor. 100 HP gücündeki yeni motor, tüm devir seviyelerinde daha yüksek tork üretimi sunarken, özellikle alt devirlerde daha yüksek tork üreten yapısıyla alt devir sürüşlerinin büyük öneme sahip olduğu arazi sürüşlerinde daha etkin bir performans sunuyor.  Yeni Jimny’de motor, 4 ileri vitesli otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Yeni motorda kullanılmak üzere oranları optimize edilen manuel şanzıman ise azaltılan titreşimler ve rahat vites geçişleriyle sürüş konforunu maksimuma çıkarıyor. 

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