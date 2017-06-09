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Yeni Insignia Verimliliğiyle de Göz Kamaştırıyor

09 Haziran 2017 Cuma 14:02
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Yeni Opel Insignia Grand Sport, bir önceki modele kıyasla motor ve şanzıman seçeneğine bağlı olarak yüzde 10’a varan yakıt ekonomisi sağladığını yeni yakıt tüketimi ölçüm sistemi WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) testlerinde kanıtladı.

Yeni Insignia Verimliliğiyle de Göz Kamaştırıyor
Yeni Opel Insignia Grand Sport, bir önceki modele kıyasla motor ve şanzıman seçeneğine bağlı olarak yüzde 10’a varan yakıt ekonomisi sağladığını yeni yakıt tüketimi ölçüm sistemi WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) testlerinde kanıtladı.

 

Opel mühendislerinin yeni Insignia Grand Sport’u geliştirirken ana hedeflerinden birisi gerçek sürüş şartlarında en yüksek yakıt ekonomisini sağlamaktı. Elde ettikleri sonuç ise çarpıcı. NEDC (New European Driving Cycle) testinin yerini 2017 sonbaharından itibaren alacak WLTP testleri yeni modelin bir önceki modele kıyasla yüzde 10’a varan yakıt ekonomisi sağladığına işaret ediyor.

En son 1997 yılında güncellenen NEDC testleri, baş döndürücü hızda gelişen günümüz otomobil teknolojilerini hesaba katmadığı, gerçek sürüş şartlarındaki tüketim ve emisyon değerlerini doğru değerlendiremediği için eleştiriliyordu. WLTP ise güncel teknolojileri ve günlük sürüş koşullarını dikkate alarak hazırlandı. Böylece yeni Insignia, sürücüsüne gerçek şartlarda yakıt ekonomisi sağladığını gösterdi.

Yeni Insignia’nın yakıt ekonomisini artıran etmenler arasında şu noktalar öne çıkıyor:

·  Yeni nesil yüksek verimli motor seçenekleri ve sürtünmesi optimize edilmiş şanzımanları

·  0.26 gibi çarpıcı bir sürtünme katsayısına sahip aerodinamik tasarımı

·  Insignia Grand Sport’un 175 kilograma (Sports Tourer modelinde 200 kilogram) kadar hafiflemeye imkan veren tamamen yenilenmiş mimarisi

Opel Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik: “Otomotiv dünyasındaki değişikliklere en hızlı ayak uyduran öncü bir şirket olarak yeni Insignia modelimizin WLTP test sonuçlarını kamuoyu ile yasal zorunluluk gelmeden önce paylaşacağız” dedi.

Haziran 2017 itibarı ile ülkemizde satışa sunulan yeni Insignia Grand Sport 122 bin 900 TL baz fiyatı ile satışta. Ülkemizde yoğun rağbet gören 1.6 dizel otomatik seçeneği ise 148 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.
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