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Yataş Almanya’daki 2. Mağazasını Duisburg’da Açtı

Global bir marka olma hedefiyle hızla büyüyen ve satış kanallarını yaygınlaştıran Yataş Grup, Almanya’daki 2. mağazasını Yataş Bedding markasıyla Duisburg’da açtı. Yataş Bedding, Duisburg’ta iyi uykunun yeni adresi olacak.

Yataş Almanya’daki 2. Mağazasını Duisburg’da Açtı

Global bir marka olma hedefiyle hızla büyüyen ve satış kanallarını yaygınlaştıran Yataş Grup, Almanya’daki 2. mağazasını Yataş Bedding markasıyla Duisburg’da açtı. Yataş Bedding, Duisburg’ta iyi uykunun yeni adresi olacak.

18 Mayıs 2018 Cuma 13:26
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Yataş Almanya’daki 2. Mağazasını Duisburg’da Açtı

Yurtiçi ve yurtdışındaki mağaza yatırımları ile yatak, ev tekstili ve mobilya sektöründe müşterilerini kalite ile buluşturan Yataş Grup, Almanya’daki 2. mağazasını Yataş Bedding markasıyla Duisburg’da açtı.Türkler de dahil 164 milletten insanın yaşadığı, 500 bin nüfuslu Duisburg’da 2 katlı 500 m²’lik bir alanda hizmet verecek olan mağazanın açılışına Duisburg belediye Başkanı Erkan Kocalar, Yataş Grup Uluslararası Satış Direktörü Mutlu Meşelik, Yataş Grup Uluslararası Satışlar Bölge Yöneticisi Ali Baskın, çeşitli STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yataş olarak Almanya’da 2., dünyada ise 57. mağazasını müşterilerinin hizmetine sunduklarını söyleyen Yataş Grup Uluslararası Satış Direktörü Mutlu Meşelik, “Almanya çok önem verdiğimiz bir ülke. Burada 2. mağazamızı da Duisburg gibi Almanya’nın en kozmopolit şehirlerinden birinde açtığımız için mutluluk duyuyoruz. Duisburg ve çevresinde yaşayanlar artık Yataş’ın geliştirdiği ileri uyku teknolojilerinden ve uzun yıllara dayanan deneyiminden kolaylıkla faydalanabilecekler. 2 yıl içerisinde Berlin, Münih, Hamburg, Köln, Frankfurt, Mannheim ve Dortmund'ta da yeni mağazalar açmayı planlıyoruz.” dedi.

Duisburg ve çevresinde iyi uykunun adresi Yataş

Mağaza açılışına katılan ve mağazayı gezerek tek tek ürünler hakkında bilgi alan Duisburg Belediye Başkanı Erkan Kocalar ise,“Öncelikle Yataş gibi dev bir şirketin şubesini Duisburg'a getiren Zeynep ve Mustafa Eydemir girişimcilerimizi tebrik ediyorum. Yataş gibi bir markanın burada olması, Duisburg şehri için büyük bir şans. Sağlıklı yaşam için gıda, hareket ve iyi bir uykunun önemi çok büyük. Yataş Bedding de bu anlamda Duisburg ve çevresinde çok önemli bir adres olacaktır.” dedi.

Yataş Grup dünyaya açılıyor

Türkiye’de mobilya sektöründeki en büyük ikinci grup olan Yataş, aynı zamanda Türkiye’de en fazla eve giren yatak markası konumunda. Sektöründe 42 yıllık deneyimini 31 ülkede 60’a yakın mağazayla dünyaya taşıyan Yataş, bu yıl yurtdışındaki mağaza sayısını 100’e çıkarmayı hedefliyor.

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