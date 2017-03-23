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Yaralı ördek tedavi ediliyor

23 Mart 2017 Perşembe 14:22
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- Iğdır'da, yaralı bulunan ve bir gözünün görmediği belirlenen Macar ördeği tedavi altına alındı

Yaralı ördek tedavi ediliyor
 IĞDIR (AA) - Iğdır'da yaralı bulunan ve bir gözünün görmediği belirlenen Macar ördeği, tedavi edildikten sonra doğal ortamına bırakılacak. 
Aralık ilçesinde, Aras-Karasu sulak alanındaki sazlıkta yaralı ördek bulanlar, durumu Orman ve İşleri Iğdır İl Şube Müdürlüğü yetkilerine bildirdi.

Bölgeye hareket eden yetkililer, ördeği tedavi altına aldı.
Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürü Mete Türkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, veterinerin yaptığı ilk müdahalede ördeğin bir gözünün görme yeteneğini tamamen kaybettiğinin belirlendiğini, diğer gözünde de enfeksiyon tespit edildiğini söyledi.

Antibiyotik tedavisine başladıklarını aktaran Türkoğlu, "Genelde göç eden bu ördek, bazı yıllarda göç etmeyebilir. Muhtemelen içtiği su veya aldığı bir besinden bu enfeksiyonu kapmış olabilir. Biz gerekli tedaviyi yapıyoruz. İyileştiğinde tekrar doğal ortamına bırakacağız." dedi. 


Anadolu Haber Ajansı
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