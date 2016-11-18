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Yapı Kredi’den bir ilk daha!

18 Kasım 2016 Cuma 12:40
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Yapı Kredi, Bankacıbot ile Facebook Messenger üzerinden bankacılık işlemlerini başlattı.

Yapı Kredi'den bir ilk daha!
Bankacılığın dijital dönüşümüne öncülük eden Yapı Kredi, teknoloji alanındaki yenilikçi yaklaşımı ile yine bir ilke imza attı. Yapı Kredi, müşterisi olsun ya da olmasın güvenlik bilgisi gerektirmeyen tüm işlemler için BankacıBot ismini verdiği hizmetiyle Facebook Messenger'ın bot uygulamasını kullanıma açtı. Böylece müşteriler BankacıBot ile Facebook Messenger üzerinden en yakın Yapı Kredi şubesi, döviz kurları ve anında döviz hesaplama, piyasa bilgileri gibi işlemlerini sohbet eder gibi kolayca yapabiliyor. Hem masaüstü hem mobil üzerinden kullanılabilen uygulamada kredi kartı başvurusu, bireysel ihtiyaç kredisi faiz hesaplama, fatura ödeme işlemleri için de bankanın mobil web sitesine yönlendirme yapılıyor.

Facebook Messenger üzerinden bu hizmeti sunan ilk banka olduklarını belirten Yapı Kredi Alternatif Dağıtım Kanalları Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, “Her geçen gün daha da hızlanan dijital dönüşüm ile beraber gündelik hayata pek çok yeni teknoloji katılıyor. Facebook Messenger'ın bot uygulaması da bunlardan biri. Yapı Kredi olarak, birkaç ay önce hayata geçirilen Facebook Messenger'ın bot uygulamasına hızla entegre olduk. BankacıBot ismini verdiğimiz uygulamamızla sektörde yine bir ilki gerçekleştirerek bu servis üzerinden bankacılık hizmetlerini sunmaya başladık. Böylece müşterilerimiz Messenger üzerinde sohbet eder gibi kişisel bilgi gerektirmeyen bankacılık işlemlerini kolayca yapabiliyor. Daha kapsamlı işlemlerde de kullanıcılar mobil şubemize yönlendirilerek işlemlerini burada gerçekleştirebiliyor. Türkiye’de ilk kez bilgisayarla işlem yapan, ilk online uygulamayı başlatan ve ilk telefon bankacılığı işlemini gerçekleştiren banka olarak, sektöre öncülük eden çalışmalarımıza hız kesmeden önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Haber Ajansı
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