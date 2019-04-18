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Yabancılara satılan konut sayısında patlama yaşanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2019 Mart ayı konut satış istatistiklerini Boss4 İnşaat Yönetim Kurulu Eş Başkanı Abdülkadir Akkuş ve Hasanoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Hasanoğlu'na sorduk.

Yabancılara satılan konut sayısında patlama yaşanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2019 Mart ayı konut satış istatistiklerini Boss4 İnşaat Yönetim Kurulu Eş Başkanı Abdülkadir Akkuş ve Hasanoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Hasanoğlu'na sorduk.

18 Nisan 2019 Perşembe 17:27
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Yabancılara satılan konut sayısında patlama yaşanıyor

Boss4 İnşaat Yönetim Kurulu Eş Başkanı Abdülkadir Akkuş

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2019 Mart ayı konut satış istatistiklerini değerlendiren BOSS4 Gayrimenkul Yönetim Kurulu Eş Başkanı Abdülkadir Akkuş şunları söyledi; “Türkiye genelinde konut satışları 2019 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 oranında azalarak 105 bin 046 adet satış şeklinde gerçekleşti. Konut satışlarında İstanbul 19 bin 140 konut satışı ve yüzde 18,2 ile en yüksek paya sahip olurken İstanbul'u, 10 bin 619 konut satışı ve yüzde 10,1 pay ile Ankara, 6 bin 366 konut satışı ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. Yerel seçim sürecinin tamamlanmasının ardından Nisan ayı itibariyle konut satışlarında yeniden bir yükselişin başlayacağını söyleyebiliriz.

Yüzde 71 oranında artış yaşandı!

Yabancılara satılan konut satışlarına baktığımızda ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,3 oranında bir artış yaşandığını görüyoruz. 2019 Mart ayında yabancılara 3 bin 129 adet konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışlarında, ilk sırayı bin 520 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla Antalya, Ankara, Bursa ve Yalova izledi. Yabancıya konut satışlarının 2019 boyunca artarak süreceğini söyleyebiliriz.

Hasanoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Hasanoğlu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye genelinde konut satışları 2019 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 oranında azalarak 105 046 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 140 konut satışı ve yüzde 18,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 10 bin 619 konut satışı ve yüzde 10,1 pay ile Ankara, 6 bin 366 konut satışı ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi.

Yabancılara konut satışı artmaya devam ediyor

Mart ayı konut satış verilerine baktığımızda yabancıya satışın artışını sürdürdüğünü görüyoruz. TÜİK’in Mart verilerine baktığımızda yabancılara yapılan konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,3 artarak 3 bin 129 olduğunu görüyoruz. Türkiye yabancı yatırımcılar için gözde bir ülke olmaya devam ediyor. Yabancılar hem oturmak hem de yatırım için ülkemizden ev almaya devam ediyor. 31 Mart’ta yapılan yerel seçim sonuçlarının da tamamlanmasıyla önümüzdeki dönemde konut sektörünün daha da canlanmasını ve satış ivmesinin yukarıya doğru yönelmesini bekliyoruz.

Son Güncelleme: 18.04.2019 17:38
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