Wish More Hotel Istanbul’da küçük ellerden usta işler!

Wish More Hotel Istanbul, çocuklar için en unutulmaz, aileleri için ise en değerli anlardan biri olan doğum günlerine hazırladığı paket ile damga vuruyor.



Yeni yaşına keyifli, renkli ve yaratıcı bir adım atmak isteyen 8-14 yaş grubundaki çocukları, tecrübeli ve yetenekli şefi ile buluşturan lüks otel, küçük eller maharetlerini keşfederken mutlu anlar yaşatıyor. Çocuklar şef eşliğinde birbirinden leziz pizza ve kurabiyelere imza atarken, anneler ise tatlı-tuzlu kurabiyeler eşliğinde çay ve kahvelerini yudumlamanın tadına varıyor.



Çocuklardan ve annelerden oluşan minimum 20 kişilik gruplara düzenlenebilen doğum günü etkinliği, küçük şeflerin ellerinden çıkan lezzetlerin tadımının ardından pasta kesimi ile son buluyor ve yerini unutulmaz anılara bırakıyor.