Vodafone'dan Türkiye'ye 1 yılda 1 milyar lira yatırım

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan, Türkiye'ye güvenmelerinin bir kanıtı olarak, 2017-2018 mali yılında ülkeye 1 milyar liranın üzerinde yatırım yapacaklarını bildirdi.

Deegan, Vodafone Türkiye'nin hayata geçirdiği projeler ile yatırım planlarına ilişkin Vodafone Arena'da düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'de uzun vadeli bir yatırımcı olarak bulunduklarını ifade etti.

Vodafone'un Türkiye'deki ilk 10 yılında yaptığı yaklaşık 20 milyar liralık yatırımı daha da artırmak için çalıştıklarını ifade eden Deegan, "Türkiye'ye güvenimizin bir kanıtı olarak, 2017-2018 mali yılında 1 milyar lirayı aşkın yatırım yapacağız. Böylece 2006 yılından bu yana Türkiye'ye yaptığımız toplam yatırım 20 milyar lirayı aşacak." diye konuştu.

Deegan, müşterileri adına yaptıkları vergi ödemeleriyle de Türkiye'nin refahına katkıda bulunduklarını, son 9 yılda Türkiye'ye 24,1 milyar lirayı aşkın vergi ödediklerini söyledi.

Gelecek planları arasında yakınsamaya daha hızlı geçiş, satış kanalları ve iş gücünde dijitalleşme, VoWiFi, VOLTE, zaman tabanlı veri yükleme gibi yenilikçi ürün ve servisler geliştirmek olduğunu aktaran Deegan, "Türkiye'ye inanıyoruz ve ülkenin geleceğine güveniyoruz." dedi.

- Yerli üretime destek, sosyal hayatta yenilikçi projeler

Colman Deegan, göreve geldiği tarihten bu yana, son 6 ayda yapılan çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"Evrensel Hizmet İhalesi'nde Türk Telekom ile ortak hareket ettik ve kırsal alanların dijitalleştirilmesi için önümüzdeki 3 yılda yaklaşık 1,6 milyar liralık ortak yatırım taahhüdünde bulunduk. Türkiye'nin ilk baz istasyonu ULAK için satış sözleşmesini imzaladık, 250 baz istasyonu için sipariş vereceğimizi duyurduk. ASELSAN'ın yerli baz istasyonu anteninin kullanımı için ortak imza attık. 4.5G'de yerli üretimi teşvik etmek için KOBİ seferberliği başlattık. Tüm bunları Türkiye'nin dijitalleşme alanında bölgesinde lider bir ülke olması vizyonuyla yerli üretimi desteklemek için hayata geçirdik."

Sosyal alanda da yatırımlarına devam ettiklerini anlatan Deegan, Beşiktaş ile olan iş birlikleri kapsamında forma göğüs sponsorluklarını 10 milyon dolar bedelle 2 yıl daha uzattıklarını bildirdi.

Deegan, "Yarını Kodlayanlar" projesinde yeni bir sayfa açtıklarını ve Şanlıurfa'daki Suriyeli çocuklara da kodlama eğitimleri vermeye başladıklarını ifade ederek, "Türkiye'deki 15 milyon ev kadınını dijitalleştirmek üzere yola çıktık ve 'Vodafone Altın Kulüp' programımızı duyurduk. 'Girişimcilikte Önce Kadın' projemizde ikinci döneme girdik ve aynı anda 10 ilde birden eğitimleri başlattık. Kariyerine ara vermiş kadın çalışanları yeniden orta ve üst düzey pozisyonlarda istihdam etmek üzere dünyanın en büyük işe alım programı 'ReConnect'i başlattık." şeklinde konuştu.

Deegan, 20 bin kadına ulaşacakları girişimcilik programının bugüne kadar 15 milyon liralık ekonomik değer yarattığını da bildirdi.

- "Uzun vadeli bir yatırımcı olarak Türkiye'deyiz"

Vodafone Türkiye'nin finansal ve operasyonel performansındaki artışa dikkati çeken Deegan, 2016/2017 mali yılı üçüncü çeyrek itibarıyla servis gelirlerinin yüzde 15 arttığını ve ilk mali yarıyılda faaliyet kar oranlarının da yıllık bazda yüzde 30 yükseldiğini kaydetti.

Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Karlarını (FAVÖK) 3 yıl içinde iki katına çıkardıklarını anlatan Deegan, halihazırda 500 bin sabit internet ve 8 milyonu aşkın 4.5G müşterilerinin olduğunu söyledi.

Colman Deegan, Türkiye'de en önemli olgunun "güven" olduğunu bildiklerini ifade ederek, "Uzun vadeli bir yatırımcı olarak Türkiye'deyiz ve daha uzun yıllar burada olacağız." dedi.

Sadece Ankara ya da İstanbul değil, Türkiye'nin her yerine fırsatların eşit bir şekilde dağılmış durumda olduğunu belirten Deegan, "Türkiye pek çok fırsat vaat eden bir ülke. Çok kapsamlı bir şekilde bu fırsatları gözlemleyebiliyoruz ve çok iyimseriz. Büyüme fırsatları açısından çok güçlü bir ülke olduğunu, her yerde çok güçlü bir ekonomik faaliyet olduğunu görüyoruz. Bu bizim için de iyi. Çünkü biz de yatırım yapmaya ve altyapımızı geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Deegan, Türkiye'de telekom sektörünün yıllardır güçlü bir büyüme gerçekleştirdiğini belirterek, Vodafone'un da bu büyüme kapsamında önemli fayda sağladığını ve toplam telekom pazarında yüzde 20, mobil pazarında ise yüzde 30 paya sahip olduğunu bildirdi.

- "İstihdama odaklanmaya devam edeceğiz"

Vodafone Türkiye'nin 3 bin 300'den fazla çalışanı ve ekosistemindeki yaklaşık 50 bin kişi ile büyük bir aile olduğunu belirten Deegan, istihdama odaklanmaya devam edeceklerini söyledi. Colman Deegan, şöyle devam etti:

"Vodafone Türkiye olarak, aynı zamanda uluslararası düzeyde de bir İK başarısının sahibiyiz. Diğer Vodafone ülkelerine 78 çalışan ihraç ettik. Türkiye'de ise Vodafone Global'den gelen 144 çalışanımız var. En iyilerin çalıştığı bir iş yeri olmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, esnek çalışma uygulaması başlattık. Bu yöndeki çalışmalarımız devam edecek."

Deegan, giderek bir telekom şirketi haline geldiklerini, fibere, sabite, en yeni teknolojilere, 4.5G'ye, 5Gye daha çok yatırım yapacaklarını söyledi.

İnovasyonun kendileri için çok önemli bir konu olduğunu vurgulayan Deegan, Vodafone Arena stadının Türkiye'deki en akıllı stat olduğunu, aynı anda 50 bin telefon görüşmesinin yapılabildiğini, burada 300'den fazla hotspot noktası bulunduğunu aktardı.

Stadyum konusunda Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) ile 15 yıllık bir anlaşmaları olduğunu belirten Deegan, "BJK'lilerin arasındaki pazar payımız yüzde 35. Dünyanın neresine giderseniz gidin bu stattaki teknolojiyi göremezsiniz. BJK'ye 150 milyon doların üzerinde bir taahhüdümüz var." diye konuştu.





- "Altyapıyı paylaştığınızda rekabet azalmıyor, daha etkin hale geliyor"

Colman Deegan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirmelerine dair soru üzerine, "Biz somut verilere bakıyoruz. Son 3 yılda FAVÖK'ümüzü 2 katına çıkardık. Bu bizim güvenimizin altında yatan en önemli şeylerden biri. Gelecekte yatırım yapmaya devam edeceğiz. Başka bir kurumun söyledikleriyle ilgili yorum yapmam doğru olmayacaktır. Biz sadece kendimize ve yatırımlarımıza odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fiber yatırımlarında altyapı paylaşımının en ekonomik yapı olduğunu vurgulayan Deegan, şöyle konuştu:

"Evrensel hizmet fonu, dijital hizmetlerin kapsamasının artmasına yönelik hükümet tarafından ortaya konan bir fon. Türkiye'de bugüne kadar kapsanmayan bin 500'den fazla lokasyonda 4,5G hizmetleri sağlayacağız. Bunu yapmanın en iyi yolunun bir araya gelerek altyapı paylaşımı gerçekleştirmek olduğunu biliyoruz. Bu fona devlet de ödeme yapacak. Bizler de GSM operatörleri olarak payımıza düşeni ödeyeceğiz. Sonrasında da bu fon bu hizmetler için harcanacak. Altyapı paylaşımındaki deneyimlerimize göre altyapıyı paylaştığınızda rekabet azalmıyor, daha etkin hale geliyor. Güçlerimizi birleştirirsek daha hızlı büyüyebileceğimizi biliyoruz."