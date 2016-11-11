Victorinox’tan yılbaşına özel sınırlı üretim çakı

Dünyanın bir numaralı çakı ve bıçak markası İsviçreli Victorinox, yeni yıla özgün ürünleriyle bu yılda en havalı hediye alternatifleri arasındaki yerini alacak. Çerçeve, parfüm, kitap gibi klasikleşmiş hediye seçeneklerinden sıkılanlara çözüm sunan Victorinox, yeni çakısıyla özellikle erkeklerin ilgi odağı olacak.

Özgün ve orijinal tasarımıyla birlikte kullanışlılığını da ön planda tutan Victorinox, yeni sınırlı üretim yılbaşı çakısıyla tüm beklentileri karşılıyor. İsviçre Alpleri’nin beyaz rengini sınırlı üretilen çakıya taşıyan Victorinox 13 farklı fonksiyonuyla işlevselliğini de gözler önüne seriyor.

Dünya genelinde sadece 15 bin adet üretilen özel üretim Victorinox yılbaşı çakı, büyük bıçak, şişe açacağı, tırnak törpüsü, anahtarlık halkası, tirbuşon, kablo sıyırıcı, tornavida, konserve açacağı gibi fonksiyonları bir arada sunuyor. Yaklaşık 60 gram ağırlığında ve 85 mm uzunluğuyla cebinizde varlığını unutacağınız Victorinox çakı sağlamlığıyla da boyundan büyük işlerde de kendini gösteriyor.

Mall Of İstanbul’daki Hobix mağazasında çok sayıda çeşidini bulabileceğiniz Victorinox çakılara D&R, Notebook Kırtasiye, Tobacco Shop Hobix.com.tr ve belirli av bayilerinden ulaşabilirsiniz.