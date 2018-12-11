Vergi Rekortmeni örnek iş kadını

Antalya İş adamları ve Sanayiciler Derneği (ANSİAD) tarafından düzenlenen vergi rekortmenleri ve döviz getirici insanlar ödül töreninde Antalya Manavgat'taki Club Nena tatil köyünün sahibi iş kadını Nevin Akçelik vergi rekortmeni ödülüne layık görüldü.Nevin Akçelik'e ödülünü TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ve Antalya Vergi Dairesi Başkanı tarafından takdim edildi.Nevin Akçelik vergi rekortmeni ödülünü almasıyla ilgili olarak ''Bir türk iş kadını olarak gurur duyuyorum Türkiye'mize turizm'de döviz kazandırmaktan ve bundan dolayı vergimi vermekten son derece mutluyum'' dedi.