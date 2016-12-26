VAN AVM ilk yılı rekorla tamamladı

Kent tarihinin en büyük özel sektör yatırımı Van AVM 1 yılını tamamladı. Global Yatırım Holding yatırımı Van AVM ilk yılında büyük başarı yakaladı. Anadolu şehirleri içinde en genç olmasına rağmen en çok ziyaretçi alan AVM olarak bir rekora imza atan VAN AVM’yi 1 yılda 6 milyon 383 bin 255 kişi ziyaret etti.

VAN AVM, alışverişle yakaladığı ekonomik başarının yanında, hafta içi ve hafta sonu gerçekleştirilen kültür ve sanat etkinlikleriyle kentteki sosyal hayata da canlılık getirdi. Çok sayıda resim sergisine sahne olan Van AVM, Anneler Günü’nden Sevgiler Günü’ne, milli bayramlardan, Ramazan eğlencelerine kadar tüm özel zamanlarda Vanlıların buluşma mekanı oldu.Hande Kazanova, Ivana Sert, Ebru Şallı gibi birçok ünlüyü kente getiren ve Vanlılarla buluşturan Van AVM sosyal sorumluluk kapsamında down sendromlu çocukların da birçok etkinliğine ev sahipliği yaptı.

“Van AVM Anadolu kentlerindeki

rakiplerini geride bıraktı”

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Bensel, “Van AVM çok kısa sürede büyük bir başarı yakaladı. Açıldığı günden itibaren ziyaretçi akınına uğradı, tüm Anadolu şehirlerindeki AVM’leri geride bıraktı. Ulaşılan rakamlar, Van, hatta bölge için rekordur. Bir yılda hem ziyaretçi sayısında hem ciroda sağlanan başarıda emeği geçen herkese özellikle de bize hep destek olan tüm Vanlılara çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ayşegül Bensel, “VAN AVM, açıldığı günden bu yana öngörülerin de ötesine geçerek kent ekonomisine büyük katkı sağladı. İlk aşamada 1500 kişiye doğrudan veya dolaylı iş imkânı sağlamış, bölge halkı için giderek artan sayıda yeni iş imkânı kapısını ardına kadar açmıştır” diye konuştu.

“Yeni markalar eklenecek, ziyaretçi

ve ciro rakamları daha yukarı çıkacak”

VAN AVM’nin ticari kaygıdan çok, Global Yatırım Holding’in gücünü aldığı topraklara bir vefa borcu olduğunu vurgulayan Ayşegül Bensel şöyle konuştu: “Van AVM bir sene gibi kısa bir sürede kentin cazibe merkezi oldu. Genci, çocuğu yaşlısı hep birlikte güzel vakit geçirilen bir yaşam merkezine dönüştü. VAN AVM sadece kentin ve bölgenin değil komşu ülkelerin de uğrak noktası haline geldi. Hedefimiz Van AVM’de önümüzdeki bir yılda yeni eklenecek markalarımızın yaratacağı enerjiyle ziyaretçi sayısını yüzde 20, ciroyu ise en az yüzde 10 artırmak olacaktır.”

‘2017’de etkinlikler giderek artacak,

çıtayı daha yukarı taşıyacağız”

Ayşegül Bensel yeni yıla ilişkin planlarını şöyle özetledi: “2017’de çıtayı çok daha yukarı taşıyacağız. Hafta içi ve hafta sonu etkinliklerimiz giderek artacak. Daha yoğun kültür ve sanat faaliyetleriyle kente farklı bir atmosfer yaratmaya devam edeceğiz. Ünlülerle söyleşiler, imza günleri, sergiler, festivaller organize edeceğiz. Çocuklarımız ve tabi büyükler için daha sık eğlenceler düzenleyeceğiz. Sadece, Van ve çevre illerde değil komşu ülkelerdeki tanıtım faaliyetlerimizi de yoğunlaştıracağız. Bu kapsamda reklam bütçemizi de artırarak daha çok turistin gelmesini sağlayacağız. Tüm bu faaliyetlerle, yeni yılda kent ekonomisinin hareketlenmesine daha büyük katkı sağlayacağız.”