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V1 Challenge’da gençlerin zaferi

20 Kasım 2017 Pazartesi 16:44
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V1 Challenge’ın kıyasıya rekabete sahne olan 5. Ayağında ilk yarışın galibi şampiyona lideri Ali Türkkan olurken günün ikinci yarışını bir diğer genç pilot Hüseyin Çetmen kazandı. İzmir Ülkü Park’ta farklı bir formatta ilk kez geçilen parkurda pilotlar tampon tampona bir mücadele sergiledi.

V1 Challenge'da gençlerin zaferi
 İzmir Ülkü Park’ta organize edilen V1 Challenge 5. Ayak yarışlarında 15 pilot start aldı. Geleneksel olarak kullanılanın aksine ilk kez saat yönünde farklı bir formattaki pist, pilotlar ve izleyenler tarafından tam not aldı. TOSFED desteğiyle yarışan genç pilot Ali Türkkan, sıralama turlarındaki 1:11.839 zamanı ile yeni pistin en hızlı zamanına imza attı. Türkkan’ın ilk sırada finiş gördüğü ilk yarışta tecrübeli pilot Burak Çukurova ikinci, Emir Ay üçüncü oldu.

V1 Challenge’ın rekabetçi formatı gereği ilk 12 pilotun ters sıralama ile start aldığı günün ikinci yarışında ise heyecan doruktaydı. Henüz ilk virajda yaşanan temas sonucu yarış kırmızı bayrak ile durduruldu ve pist temizlendikten sonra tekrar start verildi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışta genç pilot Hüseyin Çetmen V1 Challenge’daki ilk galibiyetini elde etti. Burak Çukurova ikinci sırada finişe ulaşırken Ali Türkkan üçüncü oldu. Yarışı uzun bir süre lider götüren Manifold Garage pilotu Ümit Erdim ise az farkla podyumu kaçırdı ve yarışı dördüncü sırada tamamladı.

V1 Challenge, 3 Aralık Pazar günü İzmit Körfez Pisti’nde koşulacak 6. Ayak yarışları ile son bulacak. Son yarış öncesinde Ali Türkkan 187 puan ile genel klasmanda ilk sırada, Burak Çukurova 166 puan ile ikinci ve Çağlaya Çelik 135 puan ile üçüncü sırada yer alıyor.


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