UZMAN ERBAŞLAR "TERÖRLE MÜCADELE KURSU"NU TAMAMLADI

İZMİR (AA) - İzmir'de 7. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında "teröristle mücadele kursu"na katılan 2 bin 759 uzman erbaş, düzenlenen törenle mezun oldu.

Foça ilçesindeki, 7. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda 4 ay süresince gerçekleştirilen, operasyon eğitimi, pusu, baskın, hukuk, insan hakları, arama kurtarama, ilk yardım ve KBRN kurslarını başarıyla tamamlayan 2 bin 759 uzman erbaş için, alayda tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, kursiyerlerin zorlu ve yorucu bir eğitimi başarıyla tamamlayarak mezun olmaya hak kazandıklarını belirtti.

Tuğgeneral Okyar, "Tarihte mukaddes vatan toprakları söz konusu olduğunda en olumsuz koşullarda dahi devleşerek dünyanın en büyük güçlerine meydan okuyan Jandarma Genel Komutanlığının emsalleriyle asla mukayese edilemeyecek düzeydeki vatan sevgisinin, erişilmez kahramanlık ruhunun, sarsılmaz mücadele azminin ve asil karakterinin bundan sonra sizlerle daha da yükseleceğine olan inancım tamdır, çünkü mayanız bu vatandır." dedi.

Eğitimlerini dereceyle bitiren uzman erbaşlara belgeleri ve ödülleri protokol tarafından verildi.

Uzman erbaşların, yaptıkları tüfekli hareketler gösterisi izleyicilerden büyük alkış aldı. Törende uzman erbaşlar, bir grup göstericinin yakın dövüş teknikleriyle kısa sürede etkisiz hale getirilmesi gösterisi de sundu.

Kursiyerler tarafından gerçekleştirilen göğüs göğüse muharebe tekniklerinde ise renkli görüntüler oluştu. Katılımcıların dikkatle izlediği gösteriler sonunda askerler kule oluşturarak Türk bayrağını açtı.

Etkinlik, tören geçişiyle son bulurken, kursiyerler yakınlarıyla buluştu. Kurslarını tamamlayan uzman erbaşlar terörle mücadele kapsamında Doğu ve Güneydoğu'daki jandarma komando ile jandarma özel harekat birliklerine tayin edildi.

Töreni izlemek için Sivas'tan gelen Fatma Yiğit, oğlunun kursunu başarıyla bitirdiği için çok mutlu olduğunu aktararak, vatan uğruna görev yaptığı için onunla gurur duyduğunu söyledi.

Bursa'dan gelen Nuriye Aydın de vatan için gözlerini kırpmadan canlarını vermeye hazır olduklarını dile getirerek, "Vatanımız için her şey feda olsun, dosta düşmana karşı aslan gibi evlatlar yetiştiriyoruz. Çok şükür Allah'a böyle bir evlatlarımız, böyle vatanımız var." dedi.

Törene, Foça Kaymakamı Niyazi Ulugölge, Foça Amfibi Görev Grup Komutanı Tümamiral Aydın Şirin, 7. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanı Albay Mustafa Çekiç ile kursiyerlerin yakınları katıldı.

Anadolu Haber Ajansı