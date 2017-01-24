ÜZGÜNÜZ DİYEREK 250 BİN DOLAR İSTİYORLAR

Dudak uçuklatan fidye talebi
Sistemlere bulaşan yeni KillDisk, dosyaları şifreledikten sonra kullanıcıya ‘üzgünüz’ diye başlayan bir mesaj gönderiyor ve 250 bin dolara karşılık gelen 222 Bitcoin para ödeme talep ediyor.
Mesaj şöyle:
Üzgünüz, ama verilerinizin şifrelenmesi başarı ile tamamlandı, bu durumda verilerinizi kaybedebilir veya 1Q94RXqr5WzyNh9Jn3YLDGeBoJhxJBigcF blockchain.info ile 222 btc ödeme yapabilirsiniz.
İletişim: e-mail:vuyrk568gou@lelantos.org
Niye fidye yazılımına dönüştürüldü?
Saldırıları inceleyen Robert Lipovsky’ye göre, Ukrayna’daki enerji şebekelerinde görüldüğü gibi yakın geçmişte siber casusluk ve siber sabotaj operasyonları için kullanılan KillDisk’e fidye yazılımı işlevselliğinin eklenmesi biraz alışılmadık gibi görünüyor. Lipovsky şunları söylüyor: “Yaklaşık 250 bin dolar tutarındaki yüksek fidye yüzünden mağdurların ödeme yapma olasılığı çok düşük ve ayrıca ödeseler bile mağdurun verilerini geri alma şansının zayıflığı göz önüne alındığında, bu gerçek bir fidye yazılımı saldırısı yerine daha çok tabuta çakılan son çiviye benziyor.”
Yedekleme yapın
Lipovsky, açıklamasını şöyle sürdürüyor: ”Gerçek amaç ne olursa olsun, her zaman yaptığımız tavsiyemiz hâlâ geçerlidir. Fidye yazılımının bir kurbanı olduysanız, verilerinizi geri alma garantisi olmadığı için ödeme yapmayın. Bunun yerine, yedeklemeler, güncellenmiş yazılımlar ve saygın bir güvenlik çözümü ile önceden önleme üzerine odaklanın.”
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