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Üsküdar Belediyesi’nden yeni kent vizyonu için tarihi adım!

Barındırdığı kültürel mirasa sahip çıkarak Üsküdar’a yeni bir kent vizyonu kazandıran Üsküdar Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarında hızla ilerliyor. Bu kapsamda sürdürülen Çamlıca Camii eteklerindeki, Kirazlıtepe Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin “Yerinde ve Gönüllü” dönüşümün altyapı çalışmalarında 2’nci etaba geçildi. Bugüne kadar 293 adet binanın ortadan kaldırılarak, inşaat çalışmalarına başlanan projede; bölgede yer alan kent dokusuyla uyuşmayan, riskli ve güvensiz binaların yerine Üsküdar’ın çehresiyle uyumlu, güvenli binalar yapılacak.  Projenin ilk etabında inşaat çalışmaları hız kazandı.  

Üsküdar Belediyesi’nden yeni kent vizyonu için tarihi adım!

Barındırdığı kültürel mirasa sahip çıkarak Üsküdar’a yeni bir kent vizyonu kazandıran Üsküdar Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarında hızla ilerliyor. Bu kapsamda sürdürülen Çamlıca Camii eteklerindeki, Kirazlıtepe Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin “Yerinde ve Gönüllü” dönüşümün altyapı çalışmalarında 2’nci etaba geçildi. Bugüne kadar 293 adet binanın ortadan kaldırılarak, inşaat çalışmalarına başlanan projede; bölgede yer alan kent dokusuyla uyuşmayan, riskli ve güvensiz binaların yerine Üsküdar’ın çehresiyle uyumlu, güvenli binalar yapılacak.  Projenin ilk etabında inşaat çalışmaları hız kazandı.  

26 Temmuz 2019 Cuma 15:58
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Üsküdar Belediyesi’nden yeni kent vizyonu için tarihi adım!

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in katılımıyla, gerçekleşen yıkımda, bölge sakinlerinin can ve mal güvenliğinin sağlanarak, Üsküdar’ın hak ettiği çehreye kavuşturulması yönünde tarihi bir adım atıldı. Projenin yıkım çalışmaları tamamlandığında can güvenliği olmayan 566 riskli binanın yıkımı gerçekleştirilmiş olacak.

Bölge sakinlerinin de bulunduğu yıkım sırasında yaptığı konuşmada, Üsküdar’ın geçmişten bu güne uzanan kent vizyonunun iyileştirilerek yaşatılması konusunda çok önemli adımlar attıklarını vurgulayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bugün vatandaşlarımız için çok ciddi bir risk barındıran, can güvenliklerini tehlike altına alan binaların yıkımıyla, bir yandan da inşaat çalışmaları başlanan ketsel dönüşüm projemizin yıkım aşamasında çok önemli bir yol kat ettik. Bu, Üsküdar için tarihi bir adımdır” dedi.

Hilmi Türkmen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Hilmi Türkmen: “Yerinde ve gönüllü dönüşüm” yapacağız

 “Bugün Üsküdar’da, Kirazlıtepe Mahallemizde, Çamlıca Camii eteklerinde devam eden kentsel dönüşüm projemiz için çok önemli bir gün! Anlaştığımız hak sahipleri ile birlikte burada dönüşümün çok önemli bir adımını atmış oluyoruz. Yaklaşık 100’e yakın bağımsız bölüm, 20-25 tane de binanın yıkımını gerçekleştireceğiz. Bir taraftan yıkım gerçekleştirirken bir taraftan da projemizin inşaatına başladık. Bulunduğumuz alan, 180 bin metre kare. Biz buraya toplamda bin 900 bağımsız bölüm yapacağız.  Ve bu bin 900 bölümün tamamını buradaki hak sahiplerine vereceğiz. Bizim önemli iki kriterimiz var; yerinde ve gönüllü dönüşüm. Burada yine herkes yerinde ev sahibi olacak. Kimsenin rızası olmadan yıkım gerçekleştirmiyoruz. Burada dönüşümün maliyetini de vatandaşımıza yansıtmayacağız. Temmuz 2019’dayız. İnşallah Temmuz 2021’de vatandaşlarımızı bin 900 adet konuta kavuşturacağız.”

Son Güncelleme: 26.07.2019 17:45
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