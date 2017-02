ÜNLÜ & Co, ‘DAHA’ ile bireysel yatırımcının varlık değerini artırmayı hedefliyor

Türkiye'nin lider yatırım bankacılığı hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co; profesyonel kadrosu ve üstün hizmet anlayışıyla müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun olarak, dünya standartlarında, yenilikçi kurumsal finansman, küresel piyasalar, borç finansmanı ve danışmanlığı, pay senedi piyasaları çözümlerinin yanı sıra ürün yelpazesine şimdi de nitelikli bireysel aracılık, varlık yönetimi çözümleri hizmetlerini de ekledi.

Konusunda deneyimli ÜNLÜ & Co finansal danışmanları, müşterilerinin gelecekte ulaşmak istediği yatırım hedeflerini, risk alabilme profillerini, gelir ve gider dengelerini ve varlık durumlarını dikkate alarak ‘DAHA’ hizmeti ile kişiselleştirilmiş yatırım planlaması önerileri sunuyor.

ÜNLÜ & Co, ‘DAHA’ ile nitelikli bireysel müşterilerine Pay Senetleri, VİOP (Vadeli İşlem Opsiyon Piyasası), Sabit Getirili Menkul Kıymetler (Tahvil/Bono) ve Yatırım Fonu piyasalarında anlaşılır ve amaca yönelik yatırım tavsiyeleri sunarken, hızlı ve kesintisiz emir iletimi gerçekleştiriyor.

Sahip olduğu güçlü teknolojik altyapısı ile müşterilerini hızlı ve kolay kullanım özelliğine sahip çok çeşitli online aracılık platformları ile destekleyen ÜNLÜ & Co, bireysel aracılık ve finansal

danışmanlık hizmetlerini sunarken, aynı zamanda online aracılık platformları ile yatırımcıların hem piyasa verilerini anlık olarak takip edebileceği hem de yatırımlarını kolayca yönetebileceği bir imkan sağlıyor.

“Amacımız zamanı kazanca dönüştürmek”

ÜNLÜ & Co’nun bireysel aracılık ve finansal danışmanlık hizmetleri DAHA’nın tanıtımı dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Levent Ünlü, “Bireysel çözüm geliştirerek ve geniş fon yelpazesini kullanarak yatırımcının varlık değerlerini artıracak, mevcut piyasada işleyen sistemlere alternatif bir hizmet geliştirdik. Yüksek getiri hedefi, yüksek teknoloji ve yüksek hizmet kalitesi ile yatırımcıya her zaman avantajlı çözümler sunacağız.

Amacımız; faaliyet verdiğimiz tüm alanlarda olduğu gibi burada da butik hizmet anlayışını nitelikli bireysel yatırımcıya hissettirmek ve zamanı kazanca dönüştürmek.

Bunun için sunduğumuz farklı alternatiflerdeki yapılandırılmış borçlanma araçları ile piyasanın derinleşmesine katkıda bulunmayı ve bireysel yatırımcılara yeni seçenekler yaratarak istikrarlı iyi getiriler elde etme imkanı sağlamayı hedefliyoruz.

Ayrıca nitelikli bireysel yatırımcılara özel YouTube’da The Club platformunu kurduk. Önümüzdeki günlerde The Club üyelerine yönelik mobil uygulama ve online kanal aracılığı ile bu bilgilendirme platformunu hayata geçireceğiz. The Club aracılığıyla müşterilerimiz finansal gelişmeleri, öngörüleri ve ekonomiye yön veren haberleri kolay ve hızlı bir şekilde takip edebilecek” diye konuştu.

DAHA ile 3 yıl içinde %4 pay hedefi

‘DAHA‘nın belli bir birikimi olan ancak bu birikimden en iyi getiriyi nasıl sağlayacağını bilemeyen, zamanı değerli nitelikli bireysel yatırımcı için geliştirilen bir hizmet olduğunu vurgulayan Ünlü, şunları söyledi: “Üst düzey yöneticiler, aile varlıklarını yönetenler, uzun dönemli bağ kurduğumuz az ama öz sayıda yüksek varlıklı, kısaca zamanı kazanca dönüştürmek isteyen nitelikli bireysel müşterimiz için geliştirilen ‘DAHA’ ile 3 yılda toplam gelirlerimizin %20’sini buradan sağlamayı planlıyoruz. Biz aracısız çalışıyor, maliyeti artıran unsurları ortadan kaldırarak bankalara göre daha düşük maliyetlerle hizmet veriyor ve bu tasarrufu müşteri getirilerine yansıtıyoruz.”.

Müşteri portföyünü seçkin yatırımcıların oluşturduğu ÜNLÜ & Co, nitelikli bireysel yatırımcı grubuna da hizmet vermek üzere geliştirdiği finansal danışmanlık ve aracılık hizmeti ‘DAHA’ ile 5 milyar liralık bir fon büyüklüğünü yönetmeyi hedefliyor. DAHA’nın 3 yıl içerisinde pazardan % 4’lük pay alması hedefleniyor.

2017 yılında hedef bölgesel pazarlar

2016 yılında vizyoner liderliğin, güçlü sermaye yapısının, yetkin insan kaynağının sağladığı yüksek kapasite ile gelirlerini artırdıklarını belirten Ünlü, şöyle devam etti: “2016 yılında hizmet alanımızı, ürün yelpazemizi ve müşteri portföyümüzü de genişletmeyi başardık. Türkiye’nin yerli yatırım bankacılığı ve varlık yönetim Grubu olarak Türkiye piyasalarındaki öncü ve lider konumumuzu pekiştirdiğimiz verimli bir faaliyet dönemi geçirdik.

20. yılımızı tamamladığımız 2016 yılında ÜNLÜ & Co’nun konsolide aktif büyüklüğü 450 milyon TL ve özsermayesi 155 milyon TL’yi aşmış bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl gösterdiğimiz performans Euromoney tarafından bize verilen “Yılın En İyi Yatırım Bankası” ödülü ile perçinlenmiş oldu. Bu ödülü ÜNLÜ & Co’nun yatırım bankacılığı alanında dünya standartlarında sunduğu üstün hizmet kalitesinin ve başarısının teyidi olarak değerlendirmekteyiz.

2017 yılı hedefimiz, Türkiye ekonomisi için değer yaratmaya devam etmek ve bölgesel pazarlarda aktif bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerlemek.”

İlk yurt içi irtibat bürosu Ankara’ya açılıyor

Müşteri memnuniyetini en yüksek seviyeye çıkarmaya odaklanan ÜNLÜ & Co’nun yerli, yabancı, kurumsal ve bireysel müşterilere uluslararası standartlarda hizmet sunduğunu hatırlatan Ünlü, “Müşteri portföyümüzün genişlemesine paralel bölgesel pazarların yanısıra yurt içinde de irtibat bürosu ve şubeler ile büyümeyi hedefliyoruz. İlk irtibat bürosunu Ankara’ya açacağız. İlerleyen dönemde diğer büyük illere de açılma planı gündeme gelebilir” diye konuştu.