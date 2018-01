Ulukaya’nın girişimcilik tohumları meyve vermeye başladı

Programa katılan genç girişimcilerden dördü şirketlerini açarak hayallerini gerçekleştirmek üzere yola koyuldu. Hamdi Ulukaya Girişimi, bu yıl da 24 girişimci adayı ve 6 startup’ı destek programına dahil edecek. Yeni Startup Destek Programı başvuruları için son gün 20 Ocak. Girişimci Adayı Destek Programı için ise başvurular 13 Ocak - 18 Şubat tarihleri arasında www.ulukayagirisimi.com üzerinden yapılabilecek.

Chobani markasıyla ABD’de gıda sektörünün en büyükleri arasına giren Hamdi Ulukaya’nın geçtiğimiz yaz başlattığı girişimci destek programına katılan girişimci adayı ve startup’lar, ikinci “Hedef Takip Toplantısı” için İstanbul’da buluştu. İlk altı ayda Hamdi Ulukaya Girişimi kapsamında desteklenen girişimci adaylarından dördü şirket açmayı başardı.

Hamdi Ulukaya: Hayaller bir araya gelince bizi hiç kimse durduramaz

Hamdi Ulukaya Girişimi’nin arkasındaki en büyük itici güç kurucusunun kendi ifadeleriyle vizyonu:

“İlk altı ay içerisinde çok güzel şeyler oldu ve arkadaşların dördü Türkiye’ye döndükten sonra şirketlerini kurdular bile. Diğerleri de eminim ki geldikleri bölgede güzel işler başlatacak. Herkesin bir hayali var ve bu hayalleri gerçekleştirmenin yollarını arıyor. Bu hayaller bir araya gelince bizi hiç kimse durduramaz. Biz zaten HUG ile bunu anlatmak istiyoruz: Memleketimizin güzelliği bu farklılıkları. Hayaller de ayrı ayrı hayaller olsun ama güzel olsun ve yapıcı olsun. Türkiye için, dünya için, girişimcilikten daha önemli başka bir şey düşünemiyorum. Dileğimiz, fikirler gelişsin, yeni fikirlerle iş insanları dünyaya açılsın. Herkes yapabilir bunu. Yozgat’taki de yapabilir Samsun’daki de Erzincan’daki de İstanbul’daki de."

Yeni katılımcılar için başvuru zamanı

Hamdi Ulukaya Girişimi kapsamında bu yıl da destek programlarına 24 girişimci adayı ve 6 startup davet edilecek.

Yeni açılacak olan Startup Destek Programı başvuruları için son gün 20 Ocak. Girişimci Adayı Destek Programı için ise başvuru 13 Ocak - 18 Şubat tarihleri arasında www.ulukayagirisimi.com üzerinden yapılabilecek. Katılımcılar, Türkiye’deki eğitimlerin ardından alanında uzman mentorlarıyla bir araya gelmek ve deneyim kazanmak üzere ABD’deki girişimcilik kampına katılacaklar.

5 yıl için toplam 5 milyon dolarlık bütçeyle oluşturulan Hamdi Ulukaya Girişimi (HUG), hayallerini hayata geçirmek isteyen girişimci adaylarına ve dünyaya açılmak isteyen startuplara Türkiye ve Amerika’da eğitim ve danışmanlık desteği veriyor.

İstanbul kampında buluştular

Geçtiğimiz yaz Hamdi Ulukaya Girişimi’ne seçilerek New York’ta üç hafta boyunca yoğun bir programa katılan girişimci adayı ve startup kurucuları, projelerindeki gelişmeleri değerlendirmek üzere İstanbul’da yapılan ikinci Hedef Takip Toplantısı’nda bir araya geldi.

Süreç boyunca Hamdi Ulukaya Girişimi tarafından desteklenen ve Amerika’daki mentorlarıyla online olarak görüşen katılımcılar, bu kez İstanbul’da Prof. Dr. Selçuk Şirin ve Prof. Dr. Erhan Erkut moderatörlüğündeki iki gün süren toplantıda girişimcilik dünyasından değerli isimlerle projelerindeki gelişmeleri değerlendirme imkanı buldu.

Programda ayrıca marka yaratma, örgütsel davranış gibi girişimcilik dünyasını yakından ilgilendiren konularda aralarında Big Chefs kurucusu ve CEO’su Gamze Cizreli, New York Üniversitesi Pazarlama Bölüm Başkanı Tülin Erdem ve M-Factory Ventures kurucusu ve yatırımcısı Murat Emirdağ’ın bulunduğu birçok uzman isim konuşma yaptı.

Dört girişimcinin hayali gerçek oldu

HUG’17 katılımcılarından Burak Kartal, Fikir Değirmeni isimli iş fikrini hayata geçirmeyi başardı. Ekim ayında eğitimlere başlayan Fikir Değirmeni’nde 9 – 15 yaş arasındaki çocuklara fikir, proje ve iş geliştirme alanlarında oyunlaştırılmış eğitim veriliyor. Fikir Değirmeni, Türkiye’nin ilk bilim odaklı çocuk kuluçka merkezi olma özelliğini taşıyor.

HUG Girişimci Adayı Destekleme Programından çıkan bir diğer girişimci Mehmet Kankaya ise, Yemhy’s markası ile Gaziantep’e ait yerel bir ürün olan deri ayakkabıları internet üzerinden satışa çıkardı.

Program kapsamında şirket kuran girişimcilerden Hakkarili Sevil İke Sala da, kadınların el emeğiyle ürettiği kıyafetleri handike.net sitesi üzerinden satışa sundu. Kadınların sosyal hayatta daha çok var olmasını hayal eden Sala, şu anda Hakkarili ev hanımı 10 kadınla birlikte üretimlerine devam ediyor. Kurdukları atölyede ilk etapta online satışa başlayan şirket, önümüzdeki ay İstanbul’da ürünlerini satışa sunacak.

Verda Aras kurucusu olduğu Fit Monday Box ile, sağlıklı gıda, spor ekipmanları ve gıda takviyelerini içeren aylık kutu aboneliği servisini başlattı. Aboneler tarafından satın alınan her bir aylık kutu, barınaktaki yaşayan bir hayvanın 1 günlük mama ihtiyacı karşılamış olacak.



Hamdi Ulukaya Girişimi nedir?

Chobani markasının kurucusu girişimci Hamdi Ulukaya’nın başlattığı Hamdi Ulukaya Girişimi Startup ve Girişimci Adayı Destek programları, hayallerini uzun vadeli, yenilikçi çözümler bularak hayata geçirmek isteyen Türkiye’den genç girişimcilere ve startup’lara destek veriyor.

Hamdi Ulukaya Girişimi, ABD ve Avustralya’da gıda startup’larına özel olarak yürütülen Chobani Kuluçka Merkezi’nden (Chobani Incubator) farklı olarak, başka sektörlerden olsalar da benzer bir iş anlayışına sahip işletmeleri ve girişimcileri aynı şemsiye altında toplayan çok daha geniş bir odak alanına sahip.

HUG programlarına katılmaya hak kazanan girişimcilerin ortak hedefi, Türkiye’den bir dünya markası çıkarmak. Katılımcılara, bir yıl boyunca başta Chobani CEO’su Hamdi Ulukaya olmak üzere sektör liderleri tarafından mentorluk sağlanıyor ve her katılımcıya bir mentor atanıyor. Programların Amerika ayağında genç girişimciler Chobani’de uygulamalı çalıştaylara, New York Üniversitesi’nde seminerlere katılıyor, çeşitli şirket, startup ve hızlandırma merkezlerine planlı ziyaretler gerçekleştiriyorlar. Startup Destek Programı’na katılan şirketlere Chobani’nin New York SoHo’daki Kuluçka Merkezi’nde kendileri için ayrılan özel alanda şirketlerini geliştirme olanağı sunuluyor.

Genç girişimciler ve girişimci adayları HUG programlarına tam burslu olarak katılıyor ve tüm giderleri Chobani tarafından karşılanıyor. HUG, 5 yıl için 5 milyon dolarlık bütçe ile oluşturuldu.

HUG için seçimler nasıl yapılıyor?

Destek programlarına yapılan başvurular öncelikle özel olarak geliştirilen algoritma tarafından değerlendiriliyor. Türkiye’nin her bölgesinden gelen girişimci adayı ve startup başvuruları, TÜİK tarafından belirlenen 12 istatistiki bölgeye göre önce kendi içerisinde değerlendiriliyor. Algoritma, bu seçimi yaparken özel olarak geliştirilen puanlama sistemiyle zorlukları aşıp başarı gösteren adaylara öncelik veriyor. Online mülakatlar sonrasında elemeler tamamlanarak 24 girişimci adayı ve 6 startup programa katılmaya hak kazanıyor.

Her iki programda da en az 18 yaşında ve T.C. vatandaşı olma dışında koşul aranmıyor. Yabancı dil ve üniversite mezunu olma zorunluluğu bulunmuyor. Girimci Adayı Destek Programı’na, bir fikri olan ve bu girişimi hayata geçirme hayali olan tüm girişimci gençler başvurabiliyor. Startup Destek Programı’na, dünyaya açılma hayali olan ve faaliyet hayatına geçmiş şirketler katılabiliyor. Sektör sınırlaması yok