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ULAŞTIRMA BAKANLIĞI’NDAN 5G İÇİN ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

5G ve ötesi teknolojilerde uluslararası arenada söz sahibi olmayı hedefleyen Türkiye, önemli bir uluslararası adım attı. Evrensel Hizmet Projesiyle, ülkenin kırsal bölgelerinde kapsama yetersizliğini gidererek mobil yaygınlığını arttırmayı hedefleyen, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, yeni nesil iletişim teknolojilerinin geliştirilmesinde dünyanın önemli oyuncularından biri olan ABD merkezli ONF (Open Networking Foundation) ile bir işbirliği anlaşması imzaladı.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI’NDAN 5G İÇİN ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

5G ve ötesi teknolojilerde uluslararası arenada söz sahibi olmayı hedefleyen Türkiye, önemli bir uluslararası adım attı. Evrensel Hizmet Projesiyle, ülkenin kırsal bölgelerinde kapsama yetersizliğini gidererek mobil yaygınlığını arttırmayı hedefleyen, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, yeni nesil iletişim teknolojilerinin geliştirilmesinde dünyanın önemli oyuncularından biri olan ABD merkezli ONF (Open Networking Foundation) ile bir işbirliği anlaşması imzaladı.

27 Şubat 2018 Salı 14:49
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ULAŞTIRMA BAKANLIĞI’NDAN 5G İÇİN ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

Bakanlık ve ONF arasındaki işbirliği, 5G kablosuz ağlar için çözüm sunan açık kaynaklı M-CORD altyapısının, Evrensel Hizmet Projesi kapsamında Türkiye’de yapılacak saha çalışmasını içeriyor. Barcelona’da gerçekleşen GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde imzalanan bu anlaşma ile dünya devi teknoloji şirketlerinin üyesi olduğu ONF’de geliştirilen yeni nesil iletişim teknolojileri, dünyada ilk kez Türkiye’de test edilerek, hayata geçirilecek.

ONF direktörüyeni teknolojilerin üretilmesini kolaylaştırmak amacıyla Türkiye ile beraber çalışmaktan mutluluk duyacaklarını belirterek, “Türk Telekom’un işbirliği ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Evrensel Hizmet Projesi üzerinden ONF’in yeni teknolojilerini ve açık kaynaklı M-CORD platformunun test edilmesini sağlayacağız. Türk Telekom’un da bu test çalışmalarına destek verecek olmasından heyecan duyuyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin 5G ve ötesi teknolojilerde uluslararası söz sahibi olmasını ve Evrensel Hizmet Projesiyle, ülkenin kırsal bölgelerinde kapsama yetersizliğini gidererek mobil yaygınlığını arttırmayı hedefleyen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, önemli bir uluslararası adım daha attı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, yeni nesil iletişim teknolojilerinin geliştirilmesinde dünyanın önemli oyuncularından biri olan ABD merkezli ONF (Open Networking Foundation) ile bir işbirliği anlaşması imzaladı. Bakanlık ve ONF arasındaki işbirliği, 5G kablosuz ağlar için çözüm sunan açık kaynaklı M-CORD altyapısının, Evrensel Hizmet Projesi kapsamında Türkiye’de yapılacak saha çalışmasını içeriyor.

Yeni nesil iletişim teknolojileri dünyada ilk Türkiye’de test edilecek
Bu anlaşma ile, Google, AT&T, Deutsche Telecom, Verizon, Telefonica, Comcast, NTT ve China Unicom gibi dünya devlerinin üyesi olduğu ONF’de geliştirilen yeni nesil iletişim teknolojileri, dünyada ilk kez Türkiye’de test edilerek, hayata geçirilecek. Böylece Türkiye, Türk Telekom’un da yönetim kurulunda yer aldığı ONF’de geliştirilen, başta 5G olmak üzere yeni nesil iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretilmesinde önemli bir avantaj elde edecek. Türk Telekom’un uygulayıcı kuruluş olarak yer aldığı işbirliği anlaşması, Barcelona’da gerçekleşen GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile ONF Direktörü Guru Parulkar ile Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç arasında imzalandı. İmza törenine Türk Telekom CEO’su Paul Doany, BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan ve Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça katıldı.

ONF Direktörü Parulkar: Türk Telekom’un desteği heyecan verici
ONF direktörü Guru Parulkar yeni teknolojilerin üretilmesini kolaylaştırmak amacıyla Türkiye ile beraber çalışmaktan mutluluk duyacaklarını belirterek, “Türk Telekom’un işbirliği ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Evrensel Hizmet Projesi üzerinden ONF’in yeni teknolojilerini ve açık kaynaklı M-CORD platformunun test edilmesini sağlayacağız. M-CORD mimarisi ile ağ dilimleme, yazılım temelli radyo erişim şebekesi (xRAN) ve sanallaştırılmış çekirdek şebeke gibi 5G yetenekleri ile mevcut şebekelerin zenginleştirilmesi ve 5G şebekesi için temel yapıtaşı oluşturulması çalışmalarına katkı sağlayacağız” dedi.

Son Güncelleme: 27.02.2018 15:21
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