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Türktraktör ‘gümüş fabrika’ yolunda devam ediyor!

Dünya çapında disiplin ve kalite anlayışı ile Ankara ve Sakarya Erenler’deki her iki fabrikasında da WCM (World Class Manufacturing-Dünya Klasında Üretim) metodolojisinde ‘Bronz Seviye’ye sahip olan TürkTraktör, üretim sistemini ‘Gümüş Fabrika’ seviyesine taşımak için çalışmalarını sürdürüyor. TürkTraktör, bu alandaki çalışmalarını da paylaşmak üzere, aralarında WCM uzmanları, CNH APAC (Asya Pasifik) Bölgesi Fabrikaları’ndan fabrika müdürleri ve iyileştirme mühendislerinin de bulunduğu bir ekibi, Ankara Fabrikası’nda düzenlenen WCM 2.0 Çalıştayı’nda konuk etti.

Türktraktör ‘gümüş fabrika’ yolunda devam ediyor!

Dünya çapında disiplin ve kalite anlayışı ile Ankara ve Sakarya Erenler’deki her iki fabrikasında da WCM (World Class Manufacturing-Dünya Klasında Üretim) metodolojisinde ‘Bronz Seviye’ye sahip olan TürkTraktör, üretim sistemini ‘Gümüş Fabrika’ seviyesine taşımak için çalışmalarını sürdürüyor. TürkTraktör, bu alandaki çalışmalarını da paylaşmak üzere, aralarında WCM uzmanları, CNH APAC (Asya Pasifik) Bölgesi Fabrikaları’ndan fabrika müdürleri ve iyileştirme mühendislerinin de bulunduğu bir ekibi, Ankara Fabrikası’nda düzenlenen WCM 2.0 Çalıştayı’nda konuk etti.

09 Ağustos 2018 Perşembe 11:58
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Türktraktör ‘gümüş fabrika’ yolunda devam ediyor!

Türk otomotiv sektörünün halen faaliyetteki en köklü üreticisi TürkTraktör, üretimde rekabet gücünü planlı bir şekilde iyileştirmeye ve geliştirmeye devam ediyor. Dünya Klasında Üretim (WCM) için tüm departmanların standartların yükseltilmesi hedefiyle birbirleriyle koordineli ve büyük bir uyum içinde çalıştığı TürkTraktör, 2016 yılı Kasım ayında Ankara Fabrikası’nı ‘Bronz Fabrika’ seviyesine ulaştırmıştı. 2017 yılında, yani faaliyete başlamasından sadece 3 yıl gibi kısa bir süre sonra ‘Bronz Fabrika’ seviyesine ulaşan TürkTraktör Sakarya Erenler Fabrikası ise; kaydettiği bu başarı ile bu alanda bir rekora imza atmıştı.

TürkTraktör, Gümüş Seviye Yolunda İlerliyor

Dünya Klasında Üretim kapsamında fabrikalarında yapılan çalışmalarla verimlilik, kalite ve iş güvenliği göstergelerinde çok yüksek artışlar sağlayan TürkTraktör, sürekli iyileştirme anlayışını önümüzdeki dönemde devreye alınacak projelere de yansıtarak; hızla gelişmeye ve şirketin sektördeki lider konumu sürdürmesi için çalışmalarına devam ediyor. TürkTraktör son olarak, CNH APAC (Asya Pasifik) Bölgesi Fabrikaları’ndan fabrika müdürleri, iyileştirme mühendisleri ve WCM uzmanlarından oluşan 25 kişilik bir ekibi, Ankara Fabrikası’nda düzenlenen WCM 2.0 Çalıştayı’nda konuk etti.

Çalıştay kapsamında yapılan değerlendirmelerde TürkTraktör Fabrikaları, uygulamaları, iyileştirme örnekleri, bilgi birikimi ve süreçlerin zenginliği ile ziyaretçilerden büyük beğeni topladı. Yapılan çalışmalar sonrasında Ankara Fabrikası WCM 2.0 CNH APAC (Asya Pasifik) Bölgesi’nde ‘Pilot Fabrika’ olarak seçildi. Ankara Fabrikası aynı zamanda Asya Pasifik Bölgesi’nde ‘çevre alanında’ en yüksek puanı alan ilk fabrika da oldu.

WCM’in, ‘Dünya Klasında Üretim’de farklı zamanların değişen ihtiyaçlarından gelişen metotlarına bütünsel bir bakış açısı getirdiğini ifade eden TürkTraktör Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nebi Doğan Özdöngül, konuyla ilgili olarak şu açıklamaları yaptı: “Bu bakış açısının kazandırdığı ‘sıfır hata, sıfır kaza, sıfır arıza, sıfır kayıp ve atık’ yaklaşımı hem ürün kalitesini yükseltmemizi hem de maliyet kalite dengesini sağlamamıza yardımcı oluyor. Ankara ve Erenler’deki her iki fabrikamız da bu alanda ‘Bronz Fabrika’ seviyesine sahip. Ancak tarım sektörünün öncü üreticisi olarak bu metodoloji ile sistematik bir hedef doğrultusunda hareket ediyor ve bu alanda sahip olduğumuz bu seviyeyi daha ileriye taşımak üzere aralıksız şekilde iyileştirme ve geliştirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2019 yılında 60 puana sahip olarak ‘Gümüş Seviye’ye yükselmeyi hedefliyor; bizlerle bu alanda aynı yaklaşıma sahip tedarikçilerimizin de WCM metodolojisi ile çalıştıklarını görmekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz.”

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