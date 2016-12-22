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TÜRKPA'nın yeni hizmet binası açıldı

22 Aralık 2016 Perşembe 14:18
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Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi'nin yeni hizmet binası açılış törenine Türkiye, Kırgızistan, Kazakistan ve Azerbaycan'ın meclis başkanları katıldı

TÜRKPA'nın yeni hizmet binası açıldı
BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) hizmet binasının açılışı yapıldı. 

Açılış törenine TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov, TÜRKPA Dönem Başkanı ve Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin, Kırgızistan Meclis Başkanı Çınıbay Tursunbekov ve TÜRKPA Genel Sekreteri Jandos Asanov katıldı. 

TBMM Başkanı Kahraman açılış sonrası düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

TÜRKPA'nın kuruluşuna öncülük eden Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'e ve TÜRKPA'nın hizmet binasının yapımındaki destek için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür eden Kahraman, "Birlikten kuvvet doğar. Yan yana geleceğiz, daima birlik olacağız. TÜRKPA'nın hedefi bu. Gelişmemizi istemeyen, ayağa kalktıkça önümüzü kesmek isteyen bir başka dünya var. Birlik ve beraberliğimizin önündeki engelleri tarihten gelen köklerimizin birliğiyle aşacağız" dedi. 

Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Asadov, ülke olarak TÜRKPA'ya ve faaliyetlerine önem verdiklerini belirterek, yeni hizmet binasının tamamlanmasında Azerbaycan'ın büyük katkısı olduğunu söyledi.

TÜRKPA Dönem Başkanı ve Kazakistan Meclis Başkanı Nigmatulin de TÜRKPA'nın Devlet Başkanı NAzarbayev'in önerisiyle kurulduğunu hatırlatarak, yeni binanın yapımına verdiği destek için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür etti.

Nigmatulin, TÜRKPA'nın kardeş halklar arasında işbirliğini pekiştiren, geleceği parlak bir uluslararası kuruluş olduğunu vurgulayarak, başlattıkları çalışmaları daha etkili şekilde devam ettireceklerini belirtti.

Kırgızistan Meclis Başkanı Tursunbekov ise TÜRKPA'nın faaliyette olduğu yedi yıl boyunca işbirliklerinin pekiştirilmesi açısından büyük başarılar elde ettiğini dile getirdi. TÜRKPA'nın güçlü bir uluslararası kuruluş haline geldiğine dikkati çeken Tursunbekov, tüm Türkler olarak bundan gurur duyduklarını vurguladı. 


Anadolu Haber Ajansı
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