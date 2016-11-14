Türklerin, Ahıska’dan sürgün edilişinin 72 yıl dönümü

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da, Ahıska Türklerinin ana yurtlarından sürgün edilişinin 72. yılı dolayısıyla program düzenlendi.

Başkent Bişkek'te düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Metin Kılıç, programdaki konuşmasında, Türkiye'nin, Ahıskalıların vatandaşlık durumlarının düzeltilmesi ve geleneklerini yaşatabilecekleri eski topraklarına kavuşması için elinden geleni yaptığını söyledi.

Orta Asya'dan ABD'ye kadar yayılan Ahıska Türklerinin en büyük eksiğinin "tarihi bir liderlerinin bulunmaması" olduğunu dile getiren Kılıç, "Çeşitli ülkelerdeki dernekler, tek tek, kendi çabalarıyla seslerini duyurmaya çalışıyor. Bu sesleri de ancak yerel düzeyde kalıyor. Gürcistan'ın Ahıska bölgesine gezi organize eden dernekleri, amacına uygun gezi düzenledikleri için tebrik ediyorum." dedi.

Ahıska'da yaşayan Türklerin başına 72 yıl önce büyük bir felaket geldiğini belirten Kılıç, "Yurtları ve yerlerinden sürüldüler. Vatanlarını kaybettiler. Tüm zorluklara rağmen mücadele vererek yaşama tutuldular. Dinini, dilini, geleneklerini ve kimliklerini kaybetmediler. Nüfuslarını artırarak ve direnerek bugünlere geldiler." diye konuştu.

Bu 72 yıllık sürede dünyada birçok haksızlığın düzeltildiğini, diktatörlüklerin çöktüğünü, demokrasilerin kurulduğunu, alınan toprakların geri verildiğini anlatan Kılıç, Orta Asya'ya sürgün edilen Ahıska Türklerinin ise acılarıyla baş başa bırakıldığını kaydetti.

Programa, Kırgızistan Halklar Asamblesi Başkanlığı yetkilileri, büyükelçilik müşavirleri, dernek başkanları, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Ahıska Türkleri de katıldı.

- Sürgün

Dönemin Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin, 14 Kasım 1944'te, bugün Gürcistan sınırlarında kalan Ahıska bölgesindeki yaklaşık 200 köyde yaşayan Türk kökenli halkı, trenlerle Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a sürgün etmişti. Yaklaşık 30 gün süren tren yolculuğu sırasında 86 bin kişiden 17 bini açlıktan, hastalıktan ve soğuktan hayatını kaybetmişti.

Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a yerleştirilen Ahıska Türklerinin, bulundukları yerden ayrılmalarına ve yakınlarını ziyaret etmelerine 1956'ya kadar izin verilmemişti. Orta Asya'ya yerleştirilen, "Osmanlı Türkleri" olarak da bilinen Ahıska Türklerinin, Stalin'in ölümünden sonra ana yurtlarına dönmek için yaptığı girişimler sonuç vermemişti.

Bugün 500 bine yakın Ahıska kökenli Türk'ün, Kazakistan, Rusya, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, ABD ve Ukrayna'da yaşadığı tahmin ediliyor.

Anadolu Haber Ajansı