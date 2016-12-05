Türkiye’nin lider şirketlerinden Tay Group’un Kurumsal İletişim Müdürü Burçin Özer oldu

Tekstil, gayrimenkul ve turizm konularında faaliyetini sürdüren Tay Group’un Kurumsal İletişim Müdürlüğü görevine Burçin Özer getirildi. Farklı sektörlerde elde ettiği geniş deneyimiyle Özer yeni görevinde, grubun tüm kurumsal iletişim fonksiyonlarından, şirketin iletişim stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasından sorumlu olacak. Özer ayrıca, bu pozisyonuna bağlı olarak, müşteri hizmetleri ve ajans süreçlerinin yönetimini de üstlenecek.

1980 yılında Mersin'de doğan Burçin Özer, Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği lisans eğitiminin ardından Ege Üniv”ersitesinde aynı alanda yüksek lisans programına devam etti. Kariyerine Özbucak Tekstilde tasarım alanında başlayan ve Berdan Tekstilde pazarlama alanında devam eden Özer, eğitim amacıyla gittiği Londra’da da farklı alanlarda görev aldı. Londra’daki kariyerinin bir bölümünde Sabancı Holding bünyesinde EXSA’ da çalışan Özer, Türkiye’ye döndüğü 2008 yılından itibaren Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ve Genel Sekreterliği görevlerinde bulunmuştu.