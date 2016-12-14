“Türkiye’nin en iyi sigorta şirketi” seçildi!

Zurich Sigorta, uluslararası saygın finans dergisi World Finance tarafından 2013, 2014 ve 2015 yıllarının ardından 2016’da da “Türkiye’nin En İyi Sigorta Şirketi” seçildi. Zurich Sigorta CEO’su Yılmaz Yıldız, Londra’da dergiye verdiği ropörtajda “Dört yıl üst üste “Türkiye’nin En İyi Sigorta Şirketi” unvanına layık görülmemiz ve bu başarıyı gösteren ilk şirket olarak dergi tarihine geçmemiz, vizyonumuzun, stratejimizin ve aldığımız kararların doğruluğunu ve bunları başarılı bir şekilde uyguladığımızı gösteriyor” dedi.

Zurich Sigorta’nın son dört yıldır, kendi alanının en başarılı şirketi olduğunu vurgulayan Yıldız sözlerine şöyle devam etti: “2013’ten itibaren ürünlerimizi, hizmet standartlarımızı ve dağıtım kanallarımızı, iş ortaklarımızın talepleri doğrultusunda geliştirdik; ekibimizi güçlendirdik. Doğru büyüme alanlarına odaklandık ve iş ortaklarımızın desteğiyle bankasüranstaki pazar payımızı yüzde 4’ten 8’e çıkararak bankasürans piyasasının liderlerinden ve sektörün en kârlı şirketlerinden biri olduk. Müşterilerimizi, yaptığımız her projenin odak noktası olarak gördük. İnovatif ürünlerle hem müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözümler sunduk hem de sektörün öncülerinden biri olduk. Sigortacılığı değer yaratan bir sektör olarak görüp, çalışanlarımızın da desteğiyle, ihtiyaç sahibi kişilere direkt ulaşan anlamlı ve etkili sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirdik.

Başarılı çalışmalarımızın bir karşılığı ve yükselen performansımızın göstergesi olarak değerlendirdiğimiz bu ödüle layık görülmemizde katkısı olan tüm müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum”.