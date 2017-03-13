AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Hayırcılara baktığımız zaman kim 'hayır' diyor? PKK, PYD, DEAŞ alçak terör örgütleri 'hayır' diyor. Bir de kanlı FETÖ 'hayır' diyor. Dışarıda Türkiye'nin büyümesinden korkan bazı ülkeler de 'hayır' diyor. Biz inadına 'evet, evet, evet' diyeceğiz." dedi.

Eroğlu, Bolvadin ilçe meydanında düzenlenen temel atma ve Orköy kredi sertifikaları dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, bugün 88 milyon liralık bir yatırımla kente geldiklerini söyledi.

Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kente geleceğini belirten Eroğlu, "Eli boş gelmiyor. Afyonkarahisar tarihinde en büyük, en yüksek maliyetli tesislerin açılışını yapmaya geliyor." diye konuştu.

- "Hayır demek için hiçbir gerekçe yok"

Referandumda "evet" demek için gerekçelerinin çok olduğunu ifade eden Eroğlu, şöyle konuştu:

"Hayır demek için hiçbir gerekçe yok. Neden? Hayırcıların kayığına Bolvadin binmez. Hayırcılara baktığımız zaman, kim 'hayır' diyor? PKK, PYD, DEAŞ alçak terör örgütleri 'hayır' diyor. Bir de kanlı FETÖ 'hayır' diyor. Dışarıda Türkiye'nin büyümesinden korkan bazı ülkeler de 'hayır' diyor. Biz inadına 'evet, evet, evet' diyeceğiz."

Veysel Eroğlu, daha sonra Çay ilçesine giderek, ilçe meydanında düzenlenen temel atma törenine katıldı. Çay ilçesi de dahil olmak üzere, ülke genelindeki her ilçeye "görülmedik" yatırımlar yaptıklarına değinen Eroğlu, şunları kaydetti:

"Afyonkarahisar Afyonkarahisar olalı böyle yatırım görmedi. Afyonkarahisar'ın en yüksek barajını, Çay Barajı'nı yapıyoruz. Baraj bittiğinde sular boşa akmasın diye 2 tane tesisin temelini atıyoruz. Buraya menba suyu gibi su verilecek. İstanbul'da yaptığımız gibi çok modern bir içme suyu arıtma tesisini sizlere kazandıracağız. 2060 yılına kadar su sıkıntısı olmayacak."

Eroğlu, açılışın ardından vatandaşlarla selamlaşıp sohbet etti.

Anadolu Haber Ajansı