TÜRKİYE’DEKİ GAZETE VE DERGİ SAYISI AZALIYOR

YAYIN İÇERİKLERİNİ EN ÇOK HANGİ KONULAR OLUŞTURDU?
Ajans Press’in gerçekleştirdiği içerik araştırmasına göre yayınların içeriklerini hangi konuların oluşturduğu belli oldu. Siyasi içerikli yazılar geçtiğimiz yıla damgasını vururken siyaseti, ekonomi ve spor haberleri takip etti. Dergilerde ise daha çok sektörel konular gündemde yer alırken, magazin ağırlıklı yayınlar daha çok konuşuldu.
Her geçen yıl azalan gazete ve dergi sayıları ise dikkat çekti.2012 yılında 3004 olan gazete sayısı 2527’ye inerken, 4105 olan dergi sayısı ise günümüz itibariyle 3738 olarak belirlendi.
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