TÜRKİYE’DEKİ GAZETE VE DERGİ SAYISI AZALIYOR

Geçtiğimiz yıl içerisinde 6 bin 265 gazete ve dergi yayımlanırken bu yayınların yüzde 59,7’sini dergiler oluştururken gazete ve dergilerin tirajları bir önceki yıla göre yüzde 20 azalarak 1 milyar 705 milyon 225 bin olarak gerçekleşti. Ajans Press’in TÜİK verilerini derlediği yıllık yayın araştırmasında, yayımlanan gazetelerin yüzde 90,7’sini yerel yayınlar, yüzde 6,6’sı ulusal, yüzde 2,6’sı ise bölgesel yayınlar oluşturdu. Dergilerin ise, yüzde 54,8’i ulusal, yüzde 39’u yerel, yüzde 5,8’i bölgesel yayın olarak çıkış gösterdi.



YAYIN İÇERİKLERİNİ EN ÇOK HANGİ KONULAR OLUŞTURDU?

Ajans Press’in gerçekleştirdiği içerik araştırmasına göre yayınların içeriklerini hangi konuların oluşturduğu belli oldu. Siyasi içerikli yazılar geçtiğimiz yıla damgasını vururken siyaseti, ekonomi ve spor haberleri takip etti. Dergilerde ise daha çok sektörel konular gündemde yer alırken, magazin ağırlıklı yayınlar daha çok konuşuldu.

Her geçen yıl azalan gazete ve dergi sayıları ise dikkat çekti.2012 yılında 3004 olan gazete sayısı 2527’ye inerken, 4105 olan dergi sayısı ise günümüz itibariyle 3738 olarak belirlendi.