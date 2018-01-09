Türkiye’de kefilsiz, kredisiz en hızlı şekilde araç sahibi olmanın yeni bir yöntemi :WOWWO

Geniş araç portföyü ve hizmetleriyle mevcut anlayışa yepyeni bir model getiren ve “Türkiye’de ve dünyada ilk” olma özelliğini taşıyan Yeşil Holding kuruluşu wowwo.com, 1.500 bayi ve 14 bin araçlık dev bir sisteme dönüştü. Banka kredisi ve kefil gibi zahmetli ve zor süreçleri ortadan kaldırmasının yanı sıra “güvenilir 2. el araç” yaklaşımına da sahip Wowwo’da özel expertiz hizmetinden geçirilerek satışı tamamlanan araçlar, Wowwo garantisi ile satılmaktadır.



Wowwo, araç sahibi olmak isteyenleri araçlarla bir araya getiren bir sistem. Wowwo, 2. el araçları %30 peşin, 36 ay vadeli, şirket bünyesinde senetle satarak araç sahibi olmayı hayal bile edemeyenlere önemli bir olanak tanıyor. Wowwo, kendi Showroom’larındaki araçları ve üye galerilerinin araçlarını wowwo.com internet sitesinde teşhir etmekte. wowwo.com’da 14.000’den fazla araç stoğu bulunuyor. Bu araçların %95’i üye galerilere ait. Dolayısıyla Wowwo, araç finansmanı maliyetine katlanmadan müşterilerine her marka ve model aracı sunabiliyor. Firmanın internet sitesi, günlük 50 binden fazla tekil ziyaretçi almakta.



Wowwo sisteminin dünyada bir ilki teşkil ettiğini ifade eden Yeşil Holding Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil, sistemin Türkiye’ye bir başka ülkeden esinlenilerek getirilmediğini ifade etti. Engin Yeşil, “İlerleyen dönemlerde ABD ve diğer ülkeler Wowwo ile aynı formatta araç satışı hizmeti vermeye başlamayı planlıyor” vurgusunda bulundu. Türkiye’nin en köklü ve binlerce kişiye istihdam sağlayan dev Holdinglerinden biri olan Yeşil Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil ayrıca vatandaşların zorlu finansman koşulları nedeniyle hayallerine ulaşmakta zorlandıklarını belirtti.



Senetle otomobil satışı yaparak bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade eden Yeşil, “Senetle otomotiv satışı yaptığımız wowwo.com hızla büyüyor. 1948 yılından bu yana birçok ilke imza atmış olan Yeşil Holding olarak vatandaşlarımıza senetle araç satın alma fırsatı sunduk. Kısa sürede ulaşılan satış adetleri ve ciro, doğru bir adım attığımızın kanıtı. Öz sermayemizle halkımızın hayallerine ulaşmalarına yardımcı olabildiğimiz için gurur duyuyoruz. Bu modeli Yeşil GYO projelerinde de uygulamış ve başarılı olmuştuk. Wowwo.com ailesi bayileri ve müşterileriyle artık büyük bir aile ve bundan son derece memnunuz” dedi.



MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ OPERASYONUN KALBİNDE YER ALIYOR!

Wowwo’yu farklı kılan faktörlerden biri de müşteri memnuniyetine verdiği önem. Wowwo CRM; müşteri ilişkileri yönetimini, satış ve pazarlamasını ele alan bir iletişim merkezi olarak hizmet veriyor, her gün 1500’den fazla çağrı karşılıyor. Wowwo CRM bünyesinde 60 kişilik bir Call Center ekibi bulunuyor. Wowwo Galeri Satış Destek uzmanları ise galerilerden gelen müşterilere destek verip sistem üzerinden onay ve evrak kontrollerini gerçekleştiriyor.



İstanbul Topkapı’da bulunan Wowwo Showroom, 2017 yılı Haziran ayından bu yana hizmet veriyor. Kapalı 18 bin m2 alanda 800 araç kapasiteli Wowwo Showroom’da müşteriler; peşin, banka kredili ya da senetle 2.el araç sahibi olabiliyor. Ayrıca takas işlemleri de gerçekleştiriliyor.

Wowwo Ankara Showroom, 2017 yılı Temmuz ayında Ankara Otonomi’de hizmete girdi. Galeri portföyü 1800 m²kapalı,7000 m² açık alanda sergileniyor.



Wowwo Showroom İzmir Otokent, Ekim 2017’de, Antalya Showroom ise Aralık 2017’de hizmete girdi. Wowwo Showroom Tuzla ise 6.000 m²kapalı ve açık alan ile Mart 2018’de Tuzla’da faaliyete başlayacak. Bursa, Samsun, Adana gibi şehirlerde de Showroom’lar açılması planlanıyor.



SİSTEMİN BANKA KREDİSİNE GÖRE AVANTAJLARI

Müşteri, banka kredi skoru düşük dahi olsa Wowwo tarafından onaylanıyor

Müşteri, araç satın alma kararı verdiğinde “Acaba bana banka kredisi çıkar mı?” endişesi yaşamıyor.

Banka kredisi bloke olmuyor, kişi ilerleyen dönemlerde ihtiyaç doğduğunda bankadan kredi çekebiliyor.

Araç alındıktan 6 ay veya bir yıl sonra aracı satmak ya da değiştirmek isteyen müşteri geri ödemede Wowwo’nun vade farkı indiriminden yararlanıyor, anapara borcunu indirimli olarak kapatabiliyor. Oysa banka kredisinde önden ödenen bedellerin çoğu faiz gideri olarak kesiliyor ve ana para borcu azalmıyor.

Wowwo’da araç satmak çok kolay. İşlemi gerçekleştirmek için aracı satın alacak kişiyle Wowwo’ya gitmek yeterli. Ayrıca müşteri, arzu ederse aracını Wowwo’ya geri satabiliyor. Kalan senet borcunu bu şekilde ve indirimli kapatarak üzerini nakit alabiliyor.

Müşteri dilerse senet ödemeleri devam ederken Wowwo’dan yeni bir araç ile takas gerçekleştirebiliyor.

“SİL TAKSİT” uygulaması ile ödemeler kolaylaştırılıyor ya da elimine edilebiliyor.

Wowwo, aracın kasko bedelini senet ödemelerine ilave etme kolaylığı sağlıyor.