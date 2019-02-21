TÜRKİYE PETROLLERİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Bilindiği üzere, 2016 yılında, akaryakıt sektöründe Turkuaz markası ile faaliyet gösteren Zülfikarlar Holding, o yılın en büyük özelleştirmesine imza atarak, 400'ü aşkın akaryakıt istasyonu, 7 akaryakıt depolama tesisi, 333 bin metreküp akaryakıt depolama kapasitesi ve 2 LPG dolum tesisi ile Türkiye Petrolleri’ni satın almıştı.

Bu satın almadan sonra, Türkiye Petrolleri, grubun amiral gemisi olarak, yapılanmasını hızla tamamladı ve 700 istasyon sayısı ve %5,2’ye ulaşan pazar payı ile sektörün en güçlü oyuncuları arasındaki yerini aldı.

19 Şubat 2019 tarihinde ise Turkuaz Petrol ile birleşmesini tamamlayan Türkiye Petrolleri, artık akaryakıt sektöründe tek marka olarak faaliyet gösteriyor.

2 yılı aşkın süredir iki şirketin birleşmesine yoğunlaştıklarını ve 19 Şubat 2019 tarihi itibariyle bu büyük birleşmeyi kusursuz bir şekilde tamamladıklarını belirten TürkiyePetrolleri Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, yola Türkiye Petrolleri markası ile devam edecek olmalarına dair şunları söyledi:

“İki şirketin birleşmesi nihayet tamamlandı. Bundan böyle tek başına bir dev olan Türkiye Petrolleri markası ile sektördeki faaliyetlerimizi sürdürecek, 700 istasyonumuzla ülkemizin dört bir yanında tüketicilerimizi kaliteli hizmet anlayışımızla buluşturacağız. Hep söylediğimiz gibi; bizim adımızda ülkemiz var. Bu nedenle, bu birleşmenin ardından Türkiye Petrolleri markası ile ülkemiz için daha fazla değer yaratmak için çalışacak; pek çok başarıya imza atacağız.”