RİZE (AA) - Türkiye Gençler Judo Şampiyonası, Rize'de başladı.

Yeni Şehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada 61 ilden 406 erkek, 266 kadın sporcu mücadele ediyor. Organizasyonun ilk gününde erkeklerde 55, 60 ve 90, kadınlarda ise 44, 48 ve 70 kiloda müsabakalar yapılıyor.

Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, müsabakalar öncesi düzenlenen etkinlikte, judo kıyafetini giyerek gençlerle mindere çıktı. Gençlere minder üzerinde öğütler veren Huysuz, gösteri maçı yaptı.

Şampiyona 12 Şubat'ta sona erecek.

- Huysuz: "Güzel bir altyapımız var"

Başkan Huysuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, judonun bir hayat tarzı olduğunu, masa başında bulunmaktansa minderde olmayı her zaman tercih ettiğini belirtti.

Federasyonda 3,5 aydır görevde olduklarını ifade eden Huysuz, bu sürede önemli değişimlerin yaşandığını, sporcu kalitesini arttırmak için çalıştıklarını söyledi.

Huysuz, Türkiye'de judonun ümitler ve gençlerle yükselişe geçeceğine inandığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ümitler ve gençler kategorisi, olimpiyat milli takımını oluşturacak sporculardan oluşuyor. Ümitler ligi oluşturduk. Ardından gençler takımını oluşturduk ve genç takımla büyükler koordineli bir şekilde çalışıyor. Türkiye'de 21 bin 300 aktif lisanslı sporcumuz var. Bunun 17 binini ümit ve gençler oluşturuyor. Çok güzel bir altyapımız var. Türkiye'de 79 ilde faaliyet yürütüyoruz. Hakkari ve Şırnak'ta ise girişimlerimizi yaptık. Burada da faaliyet için her türlü hazırlığımızı tamamladık. Gençlerden çok şeyler bekliyoruz. Bugünün ümitler ve gençlerinden 2024 yılında olimpiyat madalyası çıkacak. Buna inancımız tam."

Judoda bir veya iki kiloda devşirme sporcu düşündüklerinin altını çizen Huysuz, "Devşirme sporcuda hedefimiz madalya kazanacak isimler. Madalya alan sporcular diğer gençlere örnek teşkil edecek. Türk judosunu iyiye götürmek için onlara örnek sporcular olacak. Aksi bir şekilde sıradan bir sporcuyu devşirme gibi bir düşüncemiz yok." ifadelerini kullandı.

Anadolu Haber Ajansı