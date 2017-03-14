Türk Kızılayı filosuna 55 yeni araç

ANKARA (AA) - Türk Kızılayınca yardımların ihtiyaç sahiplerine daha hızlı ulaştırılması amacıyla alınan 55 yeni araç, törenle şubelere teslim edildi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, derneğin Etimesgut'taki yerleşkesinde düzenlenen törende, genel kurul sürecinde verdikleri "şubeleri güçlendirme" sözünü adım adım yerine getirdiklerini söyledi.

Yeni araçların, kurumun faaliyetlerinin daha etkin yapılabilmesi ve ihtiyaç sahiplerine yardımlarının daha hızlı ulaştırılmasında kolaylık sağlayacağını ifade eden Kınık, "Şubelerimiz aracılığıyla ülkemizde hayır faaliyetlerimizi yapacağız. Gönüllülerimiz aracılığıyla insanlarımıza ulaşacağız. Toplumumuzun direncini, dayanaklılığını, ihtiyaçlarını Kızılay ve şubelerimiz aracılığıyla sağlayacağız." dedi.

Türk Kızılayının hem yurt içi hem de dışında vazifeler üstlendiğine işaret eden Kınık, Suriye'den gelen 3 milyona yakın sığınmacının hayatını kolaylaştırmak için de çalıştıklarını belirtti.

- "Her ilde bir Kızılay deposu olacak"

Kınık, Türk Kızılayının faaliyetlerini büyüttüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu sene yüzde 67'lik bir büyümeyle bütçemizi 3,2 milyar lira olarak bağladık. İmkanlarımızın artması, milletimizin bize teveccühünün arttığının en önemli göstergelerinden biridir. Bundan sonra şube binaları eksik olan yerlere binaların yapılması ve araç gereç eksiği olan şubelerimize bunların verilmesi, merkez teşkilatımızın afet ve sosyal hizmetler noktasında yerel imkanlarını artırmak anlamında birtakım sosyal tesislerle ilgili planlamalar içindeyiz. Deposu olmayan ilimiz kalmayacak, her ilimiz bir Kızılay deposuna kavuşacak."

Törende, 55 yeni araç, şubelere dağıtıldı.

Anadolu Haber Ajansı