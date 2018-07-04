Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
97232
ALTIN
188.791
DOLAR
4.6642
STERLİN
6.1663
EURO
5.4386

"TÜRK DÜNYASI ÖDÜLÜ" SEFER ÖZDEMİR

‘Türk Dünyası Ödülü’ne layık görülen TürkBirDev’in Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Özdemir’in ödülünü, TürkBirDev Yönetim Kurulu Üyesi Halis Özdemir, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma’nın elinden aldı.

"TÜRK DÜNYASI ÖDÜLÜ" SEFER ÖZDEMİR

‘Türk Dünyası Ödülü’ne layık görülen TürkBirDev’in Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Özdemir’in ödülünü, TürkBirDev Yönetim Kurulu Üyesi Halis Özdemir, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma’nın elinden aldı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 13:51
5536 Okunma
"TÜRK DÜNYASI ÖDÜLÜ" SEFER ÖZDEMİR

EKOVİTRİN tarafından bu yıl 17’ncisi verilen ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’nde TürkBirDev Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Özdemir, ‘Türk Dünyası Ödülü’ne layık görüldü. Sefer Özdemir’in ödülünü, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, TürkBirDev Yönetim Kurulu Üyesi Halim Özdemir’e takdim etti. 
TürkBirDev Yönetim Kurulu Üyesi Halim Özdemir, ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, “Bu ödülü çok önemsiyorum. Öncelikle Ekovitrin Dergisi’ne ve ekibine çok teşekkür ediyorum. 15 Temmuz'da bir darbe girişimi yapıldı, orada Türklüğün çok önemli olduğunu bu vesileyle görmüş olduk. Bu süreçte Avrupa bizim yanımızda olmadı. Onun için Türk Birliği çok önemli. Bununla ilgili çalışmalar yürütüyoruz” dedi.
Bağımsız Türk devletleri arasında gerekli ve gerçekleştirilebilir bir Türk Devletleri Birliği girişimi olan TürkBirDev, hiç bir kişi, işletme veya kurumdan bağış kabul etmiyor; vakıf üyelerinin aidatları ve TürkBirDev bünyesinde kurulmuş olan DevYap Medya Şirketi'nin ürün ve hizmet satışlarından elde edilen gelirle faaliyetlerini sürdürüyor. Hiç bir partiye bağlı olmayan ama her partiden insanı içeren TürkBirDev, hiç bir cemiyete veya topluluğa bağlı değil ama her gruptan, topluluktan ve cemiyetten insanlara açık ve kucaklayıcı bir yapıya sahip.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lufthansa Cargo, Avrupa’nın lider kargo havayolu
Lufthansa Cargo, Avrupa’nın lider kargo havayolu
İhracatı göğüsleyen sektörlerin fuarı MAKTEK teknolojiye açılacak
İhracatı göğüsleyen sektörlerin fuarı MAKTEK teknolojiye açılacak
Tüketim fazlası elektrik gaza dönüşecek
Tüketim fazlası elektrik gaza dönüşecek
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim