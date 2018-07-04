"TÜRK DÜNYASI ÖDÜLÜ" SEFER ÖZDEMİR

EKOVİTRİN tarafından bu yıl 17’ncisi verilen ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’nde TürkBirDev Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Özdemir, ‘Türk Dünyası Ödülü’ne layık görüldü. Sefer Özdemir’in ödülünü, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, TürkBirDev Yönetim Kurulu Üyesi Halim Özdemir’e takdim etti.

TürkBirDev Yönetim Kurulu Üyesi Halim Özdemir, ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, “Bu ödülü çok önemsiyorum. Öncelikle Ekovitrin Dergisi’ne ve ekibine çok teşekkür ediyorum. 15 Temmuz'da bir darbe girişimi yapıldı, orada Türklüğün çok önemli olduğunu bu vesileyle görmüş olduk. Bu süreçte Avrupa bizim yanımızda olmadı. Onun için Türk Birliği çok önemli. Bununla ilgili çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Bağımsız Türk devletleri arasında gerekli ve gerçekleştirilebilir bir Türk Devletleri Birliği girişimi olan TürkBirDev, hiç bir kişi, işletme veya kurumdan bağış kabul etmiyor; vakıf üyelerinin aidatları ve TürkBirDev bünyesinde kurulmuş olan DevYap Medya Şirketi'nin ürün ve hizmet satışlarından elde edilen gelirle faaliyetlerini sürdürüyor. Hiç bir partiye bağlı olmayan ama her partiden insanı içeren TürkBirDev, hiç bir cemiyete veya topluluğa bağlı değil ama her gruptan, topluluktan ve cemiyetten insanlara açık ve kucaklayıcı bir yapıya sahip.

