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Türk çimento üreticileri uluslararası arenada

Türk çimento üreticileri uluslararası arenada

21 Eylül 2018 Cuma 14:09
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Türk çimento üreticileri uluslararası arenada

Dünyanın dört bir tarafından gelecek delegelerin katılımıyla 5 Aralık’ta Londra’da yapılacak olan Dünya Çimento Birliği Genel Kurulu’nda; OYAK Çimento, Nuh Çimento, MedCem Çimento gibi Türkiye’nin önde gelen çimento üreticilerinin Türkiye’yi en üst düzeyde temsil etmesi bekleniyor.

Dünya Çimento Birliği’nin geçen yıl düzenlenen Genel Kurul toplantısında, OYAK Çimento Grubu’nun Başkanı Suat Çalbıyık, birliğin yönetim kuruluna seçilmişti.

Türk çimento üreticilerine övgü

Genel Kurul ve Dünya Çimento Konferansı ile ilgili değerlendirme yapan, Dünya Çimento Birliği Başkanı ve aynı zamanda dünyanın en büyük çimento şirketi CNBM’in CEO’su Song Zhiping, “Küresel çimento piyasasında önemli bir yere sahip olan Türkiye çimento sektörünün, uluslararası arenada temsil edilmesi büyük önem taşıyor” dedi.

İhracat hamlesi bekleniyor

Türkiye çimento sanayi, Avrupa’nın en büyük üretim kapasitesine sahip bulunuyor. Sektörden döviz kurlarındaki yükselme sonrası büyük bir çimento ihracat hamlesi bekleniyor. Amerika ve Afrika’nın hedef pazarlar olmasının yanı sıra Türkiye’nin mevcut ihracat kapasitesinin, Güney ve Batı Avrupa’daki çimento ihtiyacını da karşılamaya yeteceği öngörülüyor.

Dünya Çimento Birliği, tamamı bağımsız çimento üreticilerinden oluşan, yaklaşık 1 milyar tonu aşan çimento üretim kapasitesiyle küresel çimento endüstrisinin en üst kurumunu oluşturuyor.

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