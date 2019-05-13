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Trump, Çin'i açık açık tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, "Çin, ABD ile ticaret anlaşması yapmazsa çok ciddi zarar görecektir." dedi.

Trump, Çin'i açık açık tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, "Çin, ABD ile ticaret anlaşması yapmazsa çok ciddi zarar görecektir." dedi.

13 Mayıs 2019 Pazartesi 18:26
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Trump, Çin'i açık açık tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile ticaret anlaşması yapmaması durumunda Çin'in ciddi zarar göreceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'de 200 milyar dolar tutarında ithalat için gümrük tarifesinin yüzde 25'e yükseltilmesinin Amerikalı tüketicilere sıkıntı vereceği eleştirilerine yanıt verdi. Çin'e uygulanan tarifelerin bedelini Amerikalı tüketicilerin ödemeleri için bir neden olmadığını savunan Trump, "Şu kanıtlandı ki tarifelerin sadece yüzde 4'ünü ABD, yüzde 21'ini Çin ödüyor, çünkü ürünlere çok büyük oranda sübvansiyon, destekleme sağlıyor" diye konuştu.

"ÇİN İLE İŞ YAPAN KİMSE KALMAYACAK"

Twitter üzerinden açıklama yapan Trump, "Tarifelerden tamamen kaçınmak mümkün. Eğer tarife olmayan bir ülkeye yönelik veya ürünü ABD içinden alırsanız tarifelerden kurtulabilirsiniz" dedi.

Tarifelerle karşılaşan birçok şirketin Çin'i Vietnam ve diğer Asya ülkeleri için terk ettiklerini savunan Trump, "Bu nedenle Çin bir anlaşma yapmayı çok fazla istiyor. Tarifeler nedeniyle Çin ile iş yapan hiç kimse kalmayacak. Bu Çin için çok kötü, ABD için çok iyi. Çin, ABD ile ticaretin avantajlarını yıllardan bu yana kullandı. Bu nedenle Çin misillemede bulunmamalı, çünkü bu sadece işleri daha da kötüleştirir" diye konuştu.

"ÇİN'DEN ALIM YAPMAK ÇOK PAHALI OLACAK"

"ABD ile bir anlaşma yapılmaması halinde bunun Çin'i çok kötü şekilde etkileyeceğini Devlet Başkanı Xi ve birçok Çinli dostuma açık şekilde söyledim" ifadelerini kullanan Trump, "Çünkü tarifeler şirketleri Çin'i başka ülkeler için terk etmeye zorlayacak. Çin'den alım yapmak çok pahalı olacak" dedi.

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