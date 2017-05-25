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TİCARİ TAKSİLERE DENETİM

25 Mayıs 2017 Perşembe 13:44
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- İstanbul'da ticari taksilere yönelik 50 noktada 300 ekiple uygulama yapıldı

TİCARİ TAKSİLERE DENETİM
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da ticari taksilere yönelik 50 noktada 300 ekiple uygulama yapıldı. 

İstanbul'un 25 İlçesinde İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Mali Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelinin katımıyla 50 noktada 300 ekip ile ticari taksilere yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında Tarlabaşı Bulvarı Balo Sokağı başında kurulan polis kontrol noktasında ticari taksiler durdurularak detaylı aramadan geçirildi.

Kontrollerde patlayıcı bulmada kullanılan köpeklerle de arama yapıldı.

Denetimlerde, ekipler araçta bulunanların GBT'sini de (Genel Bilgi Tarama) baktı.

Anadolu Haber Ajansı
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