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THY'nin yolcu sayısı 11 ayda 58,3 milyona yükseldi

08 Aralık 2016 Perşembe 17:47
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Türk Hava Yolları'nın (THY) yolcu sayısı, bu yılın 11 ayında 2015'in aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 58,3 milyona yükseldi.

THY'nin yolcu sayısı 11 ayda 58,3 milyona yükseldi
İSTANBUL (AA) - THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan Ocak-Kasım 2016 trafik sonuçlarına göre, geçen yılın 11 ayında 56,6 milyon olan yolcu sayısı 2016'nın aynı döneminde 58,3 milyona ulaştı. Yolcu sayısındaki artış, iç hatlarda yüzde 4,3, dış hatlarda ise yüzde 2,1 oldu. Söz konusu dönemde dış hatlar business/comfort class yolcu sayısı değişmedi. Dıştan dışa transfer yolcu sayılarında ise Ocak-Kasım 2015 dönemine kıyasla bu yılın 11 ayında yüzde 14,9 artış sağlandı.

Yolcu doluluk oranı düştü
Yolcu doluluk oranı 3,6 puanlık düşüşle yüzde 74,5 olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım 2015'te 140,4 milyar olan toplam arz edilen koltuk kilometre (AKK), bu yılın aynı döneminde yüzde 11,9 artışla 157,2 milyara ulaştı. AKK artışı, iç hat uçuşlarda yüzde 5,9, dış hat uçuşlarda yüzde 12,9 oldu.  Ocak-Kasım 2015'te 109,7 milyar olan ücretli yolcu kilometre ise (ÜYK) bu yılın aynı döneminde yüzde 6,8 artarak 117,2 milyara ulaştı. ÜYK artışı, iç hat uçuşlarda yüzde 4,7, dış hat uçuşlarda ise yüzde 7,2 olarak gerçekleşti. Geçen yılın 11 ayında  416 bin 422 olan yolcu uçakları konma sayısı, 2016'nın aynı döneminde yüzde 3,3 artışla 430 bin 92'ye yükselirken, taşınan kargo-posta da yüzde 21 artarak 791 bin 285 tona ulaştı.  Uçulan şehir sayısı 280'den 292'ye, iç hat şehir sayısı 48'den 49'a ve dış hat şehir sayısı da 232'den 243'e çıktı. Geçen yılın kasım sonunda 299 olan uçak sayısı, bu yılın aynı döneminde 335'e, geniş gövde yolcu uçak sayısı 72'den 86'ya, dar gövde yolcu uçak sayısı 217'den 236'ye, 10 olan kargo uçak sayısı da 13'e yükseldi.


Anadolu Haber Ajansı
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