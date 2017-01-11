THY 2016'da 62,8 milyon yolcu taşıdı

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı yüzde 14,1 arttı
Dış hatlar business class yolcu sayısının değişmediği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Dıştan dışa transfer yolcu sayılarında da Ocak-Aralık 2015 dönemine kıyasla yüzde 14,1 artış sağlanmıştır. Yolcu doluluk oranı 3,1 puanlık düşüşle yüzde 74,6 olarak gerçekleşmiştir. Toplam arz edilen koltuk km (AKK), Ocak-Aralık 2015 döneminde 153,6 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde yüzde 10,7 artarak 170,1 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda yüzde 5,6, dış hat uçuşlarda yüzde 11,5 oranındadır. Ücretli yolcu km (ÜYK), Ocak-Aralık 2015 döneminde 119,3 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde yüzde 6,3 artarak 126,8 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda yüzde 4,1, dış hat uçuşlarda ise yüzde 6,7 oranındadır. Yolcu uçakları konma sayısı, Ocak-Aralık 2015 döneminde 452 bin 763 iken, 2016 yılının aynı döneminde yüzde 2,5 artışla 464 bin 31'e yükselmiştir."
Uçak sayısı 334'e yükseldi
Açıklamada, taşınan kargo-posta, Ocak-Aralık 2015 döneminde 719,928 ton iken, 2016 yılının aynı döneminde yüzde 21,7 artışla 876,228 tona yükseldiği belirtilerek, 2015'in aralık ayı sonunda uçulan şehir sayısı 284 iken 2016'nın aralık ayı sonunda 295 olduğu, iç hat şehir sayısının değişmeksizin 49 olduğu, dış hat şehir sayısının ise 235'den 246'ya yükseldiği kaydedildi.
Anadolu Haber Ajansı
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